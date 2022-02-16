https://ria.ru/20220216/putin-1773094252.html

Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков

Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022

Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков

Ответное обращение президента РФ Владимира Путина на обращение Джо Байдена не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:43

2022-02-16T12:43

2022-02-16T13:21

владимир путин

политика

россия

джо байден

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ответное обращение президента РФ Владимира Путина на обращение Джо Байдена не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Президент постоянно разъясняет всему миру, за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации. Объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от неё фактически информационно не требуют Соединённые Штаты Америки и европейские столицы, ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину", - сказал Песков.В ответ на вопрос, планируется ли ответное обращение Путина на обращение Байдена, Песков пошутил: "Вы имеете в виду с призывом не нападать на Канаду?"

https://ria.ru/20220216/obraschenie-1773094491.html

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владимир путин, политика, россия, джо байден