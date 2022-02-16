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https://ria.ru/20220216/putin-1773094252.html
Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков
Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022
Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков
Ответное обращение президента РФ Владимира Путина на обращение Джо Байдена не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:43
2022-02-16T13:21
владимир путин
политика
россия
джо байден
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ответное обращение президента РФ Владимира Путина на обращение Джо Байдена не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не планируется. Президент постоянно разъясняет всему миру, за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации. Объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от неё фактически информационно не требуют Соединённые Штаты Америки и европейские столицы, ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину", - сказал Песков.В ответ на вопрос, планируется ли ответное обращение Путина на обращение Байдена, Песков пошутил: "Вы имеете в виду с призывом не нападать на Канаду?"
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владимир путин, политика, россия, джо байден
12:43 16.02.2022 (обновлено: 13:21 16.02.2022)
 
Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует обращений к народам по примеру Байдена

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ответное обращение президента РФ Владимира Путина на обращение Джо Байдена не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется. Президент постоянно разъясняет всему миру, за последнюю неделю уже несколько раз были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию Российской Федерации. Объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от неё фактически информационно не требуют Соединённые Штаты Америки и европейские столицы, ну, наверное, было бы неразумно. Я имею в виду, почему Россия не нападает на Украину", - сказал Песков.
В ответ на вопрос, планируется ли ответное обращение Путина на обращение Байдена, Песков пошутил: "Вы имеете в виду с призывом не нападать на Канаду?"
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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