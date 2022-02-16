https://ria.ru/20220216/putin-1773094151.html
Путин примет участие в коллегии МЧС
Путин примет участие в коллегии МЧС - РИА Новости, 16.02.2022
Путин примет участие в коллегии МЧС
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в коллегии МЧС РФ и заслушает доклад врио главы ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:43
2022-02-16T12:43
2022-02-16T12:43
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в коллегии МЧС РФ и заслушает доклад врио главы ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня Путин займется внутренними делами. МЧС проводит сегодня расширенное заседание коллегии, и в режиме видеоконференции президент примет участие – выступит и заслушает доклад временно исполняющего обязанности министра", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220216/putin-1773085091.html
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политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Путин примет участие в коллегии МЧС
Президент Путин примет участие в коллегии МЧС