Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/puteshestvie-1773027753.html
Как планировать путешествия во времена "омикрона"
Как планировать путешествия во времена "омикрона" - РИА Новости, 16.02.2022
Как планировать путешествия во времена "омикрона"
Как обеспечить защиту своего здоровья и финансов при планировании путешествия во время пандемии, рассказал в интервью радио Sputnik директор ассоциации... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T04:09
2022-02-16T10:24
туризм
путешествия
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_8b9d34792ce0d2f8ff5300286814e8fc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Как обеспечить защиту своего здоровья и финансов при планировании путешествия во время пандемии, рассказал в интервью радио Sputnik директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко.Повышенная заразность и быстрое распространение омикрон-штамма делают непредсказуемой эпидемиологическую ситуацию во многих странах, и это затрудняет планирование поездок, отметил Осауленко.В случае, если россиянин будет вынужден отказаться от оплаченного тура из-за роста заболеваемости в определенном государстве или из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией, вернуть деньги ему поможет страховка от невыезда, считает эксперт. Главное – покупать билеты по "возвратным" тарифам, уточнил он.Отказываясь от поездки по собственной инициативе, например, из-за опасений заразиться во время путешествия, человек может выбрать такой вариант, как перенос тура, продолжил эксперт."Если вы принимаете решение, что ехать небезопасно, при этом юридических моментов, которые бы вам помогли отказаться от поездки, нет, есть еще один вариант, который достаточно активно использовался в последние два года. Это перенос тура", – сказал Осауленко.По его словам, многие туроператоры в условиях пандемии берут минимальную предоплату, и этим тоже стоит воспользоваться."Это (минимальная сумма предоплаты, – ред.) реакция туроператоров на ситуацию сегодняшнего дня. Все прекрасно понимают, что покупка не должна быть для человека обременительна, когда он может потерять деньги и никуда не съездить", – добавил Александр Осауленко в интервью радио Sputnik.Наконец, покупая горящую путевку, человек избавляет себя от рисков, связанных с возможным изменением эпидемиологической ситуации в той стране, в которой он намерен отдохнуть, напомнил эксперт.А защитить себя от опасности заболеть COVID-19 во время путешествия можно с помощью вакцинации. При этом прививку нужно сделать заранее, чтобы к поездке иммунитет успел сформироваться.
https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html
https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fda3e74c60fc21c88f0d74286b55729e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
путешествия, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
04:09 16.02.2022 (обновлено: 10:24 16.02.2022)
 
Как планировать путешествия во времена "омикрона"

Эксперт Осауленко посоветовал туристам страховаться от невыезда на фоне вспышки "омикрона"

© Depositphotos / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / averyanova
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Как обеспечить защиту своего здоровья и финансов при планировании путешествия во время пандемии, рассказал в интервью радио Sputnik директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко.
Повышенная заразность и быстрое распространение омикрон-штамма делают непредсказуемой эпидемиологическую ситуацию во многих странах, и это затрудняет планирование поездок, отметил Осауленко.
В случае, если россиянин будет вынужден отказаться от оплаченного тура из-за роста заболеваемости в определенном государстве или из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией, вернуть деньги ему поможет страховка от невыезда, считает эксперт. Главное – покупать билеты по "возвратным" тарифам, уточнил он.
"В ситуации с тем же "омикроном" надо обязательно рассматривать данный инструмент как средство для защиты своих финансов. Невыезды бывают по разным причинам, например, критерием может стать эпидемиологическая ситуация в конкретной стране. Важно помнить, что невозвратные билеты (в случае самостоятельного планирования поездки, – ред.) под такую страховку вряд ли подойдут, так что возвратные тарифы (при которых пассажир может сдать билет и вернуть деньги, – ред.) – дополнительная страховка вашего путешествия", – объяснил Осауленко.
Отказываясь от поездки по собственной инициативе, например, из-за опасений заразиться во время путешествия, человек может выбрать такой вариант, как перенос тура, продолжил эксперт.
Прилетевшая из ЮАР пассажирка в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 08:00Туризм
Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски
"Если вы принимаете решение, что ехать небезопасно, при этом юридических моментов, которые бы вам помогли отказаться от поездки, нет, есть еще один вариант, который достаточно активно использовался в последние два года. Это перенос тура", – сказал Осауленко.
По его словам, многие туроператоры в условиях пандемии берут минимальную предоплату, и этим тоже стоит воспользоваться.
"Это (минимальная сумма предоплаты, – ред.) реакция туроператоров на ситуацию сегодняшнего дня. Все прекрасно понимают, что покупка не должна быть для человека обременительна, когда он может потерять деньги и никуда не съездить", – добавил Александр Осауленко в интервью радио Sputnik.
Наконец, покупая горящую путевку, человек избавляет себя от рисков, связанных с возможным изменением эпидемиологической ситуации в той стране, в которой он намерен отдохнуть, напомнил эксперт.
А защитить себя от опасности заболеть COVID-19 во время путешествия можно с помощью вакцинации. При этом прививку нужно сделать заранее, чтобы к поездке иммунитет успел сформироваться.
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
02:10Распространение коронавируса
Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к "омикрону"
 
ТуризмПутешествияОмикрон-штамм коронавирусаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала