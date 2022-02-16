https://ria.ru/20220216/puteshestvie-1773027753.html

Как планировать путешествия во времена "омикрона"

Как планировать путешествия во времена "омикрона" - РИА Новости, 16.02.2022

Как планировать путешествия во времена "омикрона"

Как обеспечить защиту своего здоровья и финансов при планировании путешествия во время пандемии, рассказал в интервью радио Sputnik директор ассоциации... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T04:09

2022-02-16T04:09

2022-02-16T10:24

туризм

путешествия

омикрон-штамм коронавируса

новости - туризм

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Как обеспечить защиту своего здоровья и финансов при планировании путешествия во время пандемии, рассказал в интервью радио Sputnik директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко.Повышенная заразность и быстрое распространение омикрон-штамма делают непредсказуемой эпидемиологическую ситуацию во многих странах, и это затрудняет планирование поездок, отметил Осауленко.В случае, если россиянин будет вынужден отказаться от оплаченного тура из-за роста заболеваемости в определенном государстве или из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией, вернуть деньги ему поможет страховка от невыезда, считает эксперт. Главное – покупать билеты по "возвратным" тарифам, уточнил он.Отказываясь от поездки по собственной инициативе, например, из-за опасений заразиться во время путешествия, человек может выбрать такой вариант, как перенос тура, продолжил эксперт."Если вы принимаете решение, что ехать небезопасно, при этом юридических моментов, которые бы вам помогли отказаться от поездки, нет, есть еще один вариант, который достаточно активно использовался в последние два года. Это перенос тура", – сказал Осауленко.По его словам, многие туроператоры в условиях пандемии берут минимальную предоплату, и этим тоже стоит воспользоваться."Это (минимальная сумма предоплаты, – ред.) реакция туроператоров на ситуацию сегодняшнего дня. Все прекрасно понимают, что покупка не должна быть для человека обременительна, когда он может потерять деньги и никуда не съездить", – добавил Александр Осауленко в интервью радио Sputnik.Наконец, покупая горящую путевку, человек избавляет себя от рисков, связанных с возможным изменением эпидемиологической ситуации в той стране, в которой он намерен отдохнуть, напомнил эксперт.А защитить себя от опасности заболеть COVID-19 во время путешествия можно с помощью вакцинации. При этом прививку нужно сделать заранее, чтобы к поездке иммунитет успел сформироваться.

https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html

https://ria.ru/20220216/antitela-1773025854.html

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путешествия, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм