https://ria.ru/20220216/ptachek-1773180203.html

Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"

Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 16.02.2022

Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"

Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:36

2022-02-16T17:36

2022-02-16T18:16

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе должности, говорится в сообщении компании.В компании уточнили, что в новой должности Птачек будет курировать связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, а также информационные системы и технологии. Кроме того, топ-менеджер возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между "АвтоВАЗом" и "Renault Россия"."Обширный опыт работы Яна в Renault Group в России и других странах, его успешная деятельность ранее на посту исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу, а также стратегические и операционные навыки придадут дополнительный импульс развитию "АвтоВАЗа" как ведущего автопроизводителя страны, входящего в Renault Group", - прокомментировал назначение президент "АвтоВАЗа" Николя Мор."Я очень горжусь тем, что снова присоединился к "АвтоВАЗу" и его профессиональной команде, с помощью которой мы сможем и далее преобразовывать компанию, чтобы она стала производителем автомобилей мирового класса с еще более сильным брендом Lada. Уверен, что мой предыдущий опыт работы на "АвтоВАЗе" и в Renault Россия поможет расширить сотрудничество между этими компаниями", - отметил Птачек."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20211201/avtovaz-1761595019.html

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авто, автоваз, renault россия, россия