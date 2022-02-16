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Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"
Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 16.02.2022
Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"
Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:36
2022-02-16T18:16
авто
автоваз
renault россия
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе должности, говорится в сообщении компании.В компании уточнили, что в новой должности Птачек будет курировать связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, а также информационные системы и технологии. Кроме того, топ-менеджер возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между "АвтоВАЗом" и "Renault Россия"."Обширный опыт работы Яна в Renault Group в России и других странах, его успешная деятельность ранее на посту исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу, а также стратегические и операционные навыки придадут дополнительный импульс развитию "АвтоВАЗа" как ведущего автопроизводителя страны, входящего в Renault Group", - прокомментировал назначение президент "АвтоВАЗа" Николя Мор."Я очень горжусь тем, что снова присоединился к "АвтоВАЗу" и его профессиональной команде, с помощью которой мы сможем и далее преобразовывать компанию, чтобы она стала производителем автомобилей мирового класса с еще более сильным брендом Lada. Уверен, что мой предыдущий опыт работы на "АвтоВАЗе" и в Renault Россия поможет расширить сотрудничество между этими компаниями", - отметил Птачек."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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авто, автоваз, renault россия, россия
17:36 16.02.2022 (обновлено: 18:16 16.02.2022)
 
Ян Птачек стал первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"

Главу "Renault Россия" Птачека назначили первым исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гендиректор "Renault Россия" Ян Птачек с 1 марта займет должность первого исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа", топ-менеджер будет совмещать обе должности, говорится в сообщении компании.
"С 1 марта 2022 года Ян Птачек займет должность первого исполнительного вице-президента компании. … Параллельно с новым назначением в АО "АвтоВАЗ", г-н Птачек сохранит за собой должность генерального директора ЗАО "Рено Россия". Это обеспечит усиление синергий между двумя компаниями", - подчеркнули в "АвтоВАЗе".
В компании уточнили, что в новой должности Птачек будет курировать связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, а также информационные системы и технологии. Кроме того, топ-менеджер возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между "АвтоВАЗом" и "Renault Россия".
"Обширный опыт работы Яна в Renault Group в России и других странах, его успешная деятельность ранее на посту исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу, а также стратегические и операционные навыки придадут дополнительный импульс развитию "АвтоВАЗа" как ведущего автопроизводителя страны, входящего в Renault Group", - прокомментировал назначение президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.
"Я очень горжусь тем, что снова присоединился к "АвтоВАЗу" и его профессиональной команде, с помощью которой мы сможем и далее преобразовывать компанию, чтобы она стала производителем автомобилей мирового класса с еще более сильным брендом Lada. Уверен, что мой предыдущий опыт работы на "АвтоВАЗе" и в Renault Россия поможет расширить сотрудничество между этими компаниями", - отметил Птачек.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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