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https://ria.ru/20220216/psikhiatr-1773117215.html
В Совфеде обсудят включение в ОМС помощь психиатра переболевшим COVID-19
В Совфеде обсудят включение в ОМС помощь психиатра переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
В Совфеде обсудят включение в ОМС помощь психиатра переболевшим COVID-19
Социальный комитет Совфеда планирует обсудить с Минздравом, экспертами возможность оказания психиатрической помощи переболевшим COVID, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:11
2022-02-16T14:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
галина карелова
валентина матвиенко
зураб кекелидзе
совет федерации рф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда планирует обсудить с Минздравом, экспертами возможность оказания психиатрической помощи переболевшим COVID, сообщила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования."Эти и многие другие вопросы мы будем анализировать и прорабатывать в комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Минздравом, экспертным советом по здравоохранению при комитете и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе", - сказала Святенко.Она отметила, что есть такое явление, как постковидный сидром, и, к сожалению, эксперты говорят о том, что он не зависит от того, в тяжелой или легкой форме человек перенес заболевание."И порой даже самые простые, бытовые вещи могут стать сигналом о том, что требуется помощь или консультация узкопрофильного специалиста. Например, если человек понимает, что всю жизнь знакомое ему слово или словосочетание, которое он произносил, исчезло из его памяти, то стоит обратить на это внимание", - сказала сенатор.По ее словам, это могут быть вполне простые слова: "графин, папка, сырники, сумка". Помимо этого, могут быть усталость, затруднение концентрации внимания, пояснила Святенко. "Важно, чтобы в этот момент человек мог обратиться к врачу, а не ссылаться на сверхзагруженность после рабочих будней", - заключила политик.
https://ria.ru/20220210/sindrom-1772026499.html
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общество, здоровье - общество, галина карелова, валентина матвиенко, зураб кекелидзе, совет федерации рф, коронавирус covid-19
14:11 16.02.2022 (обновлено: 14:13 16.02.2022)
 
В Совфеде обсудят включение в ОМС помощь психиатра переболевшим COVID-19

В комитете Совфеда обсудят с Минздравом психиатрическую помощь переболевшим COVID-19

© Depositphotos / fizkesВрач держит за руку пациента
Врач держит за руку пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / fizkes
Врач держит за руку пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда планирует обсудить с Минздравом, экспертами возможность оказания психиатрической помощи переболевшим COVID, сообщила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования.
"Эти и многие другие вопросы мы будем анализировать и прорабатывать в комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Минздравом, экспертным советом по здравоохранению при комитете и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе", - сказала Святенко.
Она отметила, что есть такое явление, как постковидный сидром, и, к сожалению, эксперты говорят о том, что он не зависит от того, в тяжелой или легкой форме человек перенес заболевание.
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"И порой даже самые простые, бытовые вещи могут стать сигналом о том, что требуется помощь или консультация узкопрофильного специалиста. Например, если человек понимает, что всю жизнь знакомое ему слово или словосочетание, которое он произносил, исчезло из его памяти, то стоит обратить на это внимание", - сказала сенатор.
По ее словам, это могут быть вполне простые слова: "графин, папка, сырники, сумка". Помимо этого, могут быть усталость, затруднение концентрации внимания, пояснила Святенко. "Важно, чтобы в этот момент человек мог обратиться к врачу, а не ссылаться на сверхзагруженность после рабочих будней", - заключила политик.
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