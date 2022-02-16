https://ria.ru/20220216/prokuror-1773149364.html

Экс-прокурора Новосибирской области заподозрили в связях с криминалом

Экс-прокурора Новосибирской области заподозрили в связях с криминалом - РИА Новости, 16.02.2022

Экс-прокурора Новосибирской области заподозрили в связях с криминалом

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев задержан по делу о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:06

2022-02-16T16:06

2022-02-16T16:06

происшествия

новосибирская область

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев задержан по делу о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Владимир Фалилеев задержан в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что, по предварительной информации, фигурант получал деньги от криминальных кругов.Фалилеев возглавлял областную прокуратуру в 2015–2018 годах, уволился по собственному желанию по выслуге лет. Газета "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник сообщила, что он может подозреваться в получении взяток от представителей торгового центра за освобождение от проверок и общее покровительство. По некоторой информации, в деле фигурирует и его бывший зам Андрей Турбин, который также задержан.

https://ria.ru/20220214/korruptsiya-1772746986.html

новосибирская область

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2022

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происшествия, новосибирская область