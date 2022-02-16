https://ria.ru/20220216/programma-1773171057.html

В Удмуртии стартовал "пилот" новой программы КМСП по кредитованию бизнеса

В Удмуртии стартовал "пилот" новой программы КМСП по кредитованию бизнеса - РИА Новости, 16.02.2022

В Удмуртии стартовал "пилот" новой программы КМСП по кредитованию бизнеса

Удмуртия станет первым российским регионом, в котором будет реализована совместная программа Корпорации МСП (КМСП) и субъектов РФ по кредитованию бизнеса по... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:05

2022-02-16T17:05

2022-02-16T17:04

александр исаевич

корпорация мсп

мсп банк

удмуртская республика (удмуртия)

петр засельский

александр бречалов

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Удмуртия станет первым российским регионом, в котором будет реализована совместная программа Корпорации МСП (КМСП) и субъектов РФ по кредитованию бизнеса по сниженной ставке, соответствующее соглашение подписано КМСП, ее дочерним МСП Банком и властями региона, сообщает пресс-служба банка.Ожидается, что новая программа позволит существенно увеличить количество получателей финансовой поддержки, ее потенциал до 2024 года оценивается в 1 миллиард рублей кредитных средств. Участвовать в ней смогут компании, представляющие приоритетные сферы деятельности, которые определит регион, уточняется в сообщении.Планируется, что в апреле предпринимателям региона станет доступен новый кредитный продукт, созданный совместно Корпорацией МСП и властями Республики. Заемные средства в размере до 10 миллионов рублей можно будет взять на срок до трех лет, без залога, под процент, равный ключевой ставке ЦБ РФ. Срок рассмотрения заявки — до трех дней, подать ее предприниматели смогут онлайн в информационной системе Корпорации без необходимости личного присутствия.По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, региональная власть возьмет на себя решение вопроса по снижению процентной ставки по кредитам для местного бизнеса. Республика готова субсидировать ее для предпринимателей из приоритетных отраслей экономики, одной из которых для региона является экспорт товаров и услуг.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Петр Засельский отметил, что одной из задач, на решение которых ориентирована как Корпорация МСП, так и ее дочерний МСП Банк, является увеличение количества получателей поддержки."Мы уже выдали около 10 миллиардов рублей в рамках "Экспресс-поддержки" за четыре месяца. Продукт имеет большую популярность. Цифровые возможности позволяют быстро оценивать заемщиков и принимать решение. В Удмуртской Республике предприниматели получили 47 кредитов на общую сумму 289 миллионов рублей", — отметил он.

https://ria.ru/20220103/biznes-1766473225.html

https://ria.ru/20211215/banki-1763857561.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр исаевич, корпорация мсп, мсп банк, удмуртская республика (удмуртия), петр засельский, александр бречалов, россия