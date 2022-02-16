В Удмуртии стартовал "пилот" новой программы КМСП по кредитованию бизнеса
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© Корпорация МСП
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Удмуртия станет первым российским регионом, в котором будет реализована совместная программа Корпорации МСП (КМСП) и субъектов РФ по кредитованию бизнеса по сниженной ставке, соответствующее соглашение подписано КМСП, ее дочерним МСП Банком и властями региона, сообщает пресс-служба банка.
Ожидается, что новая программа позволит существенно увеличить количество получателей финансовой поддержки, ее потенциал до 2024 года оценивается в 1 миллиард рублей кредитных средств. Участвовать в ней смогут компании, представляющие приоритетные сферы деятельности, которые определит регион, уточняется в сообщении.
"Мы сейчас будем пилотировать с регионами новый подход, чтобы помимо существующих финансовых инструментов, использовать наше финансовое плечо и нашу инфраструктуру под те приоритеты, которые регион может сам выбрать. То есть, мы можем предоставлять услуги бэк-офиса и обеспечивать реализацию программы", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Планируется, что в апреле предпринимателям региона станет доступен новый кредитный продукт, созданный совместно Корпорацией МСП и властями Республики. Заемные средства в размере до 10 миллионов рублей можно будет взять на срок до трех лет, без залога, под процент, равный ключевой ставке ЦБ РФ. Срок рассмотрения заявки — до трех дней, подать ее предприниматели смогут онлайн в информационной системе Корпорации без необходимости личного присутствия.
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По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, региональная власть возьмет на себя решение вопроса по снижению процентной ставки по кредитам для местного бизнеса. Республика готова субсидировать ее для предпринимателей из приоритетных отраслей экономики, одной из которых для региона является экспорт товаров и услуг.
"По экспорту мы совершили рывок — малый и средний бизнес Удмуртии по итогам 2021 года наторговал на 120,5 миллионов долларов. Развитию предпринимательства, увеличению выручки способствуют в том числе предоставляемые меры поддержки. Так, за прошлый год Корпорация МСП выдала бизнесу республики 120 гарантий и поручительств объемом 1,4 миллиарда рублей (+58% к аналогичному периоду прошлого года). Это позволило 100 субъектам МСП привлечь поддержку общим объемом почти 2,5 миллиарда рублей", — подчеркнул Бречалов, которого цитирует пресс-служба МСП Банка.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Петр Засельский отметил, что одной из задач, на решение которых ориентирована как Корпорация МСП, так и ее дочерний МСП Банк, является увеличение количества получателей поддержки.
"Мы уже выдали около 10 миллиардов рублей в рамках "Экспресс-поддержки" за четыре месяца. Продукт имеет большую популярность. Цифровые возможности позволяют быстро оценивать заемщиков и принимать решение. В Удмуртской Республике предприниматели получили 47 кредитов на общую сумму 289 миллионов рублей", — отметил он.
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