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Кому лучше не покупать машину с полным приводом
Назван тип водителей, которым лучше не покупать машину с полным приводом - РИА Новости, 16.02.2022
Кому лучше не покупать машину с полным приводом
Покупая авто с тем или иным типом привода, следует руководствоваться, прежде всего, условиями, в которых он будет эксплуатироваться. Скажем, в черте города чаще РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:18
2022-02-16T03:18
авто
зима (время года)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Покупая авто с тем или иным типом привода, следует руководствоваться, прежде всего, условиями, в которых он будет эксплуатироваться. Скажем, в черте города чаще всего достаточно переднего привода, но лишь при условии, что вы живете в южных регионах, где редки обильные осадки, рассказывает агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Преодолеть скользкие участки дороги можно на качественной зимней резине, используя эффективную тактику, но это под силу лишь опытным водителям. Прочим лучше отдать предпочтение полному приводу, чтобы чувствовать себя на дороге более уверенно. То же касается тех, кто проживает за городом - ничего лучше полноприводного авто в условиях бездорожья и российской зимы пока не придумано, заключил Мигаль.
РИА Новости
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авто, зима (время года)
03:18 16.02.2022
 
Назван тип водителей, которым лучше не покупать машину с полным приводом

Эксперт Мигаль: жителям южных регионов нет смысла покупать автомобиль с полным приводом

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаезд внедорожников
Заезд внедорожников - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Заезд внедорожников
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Покупая авто с тем или иным типом привода, следует руководствоваться, прежде всего, условиями, в которых он будет эксплуатироваться. Скажем, в черте города чаще всего достаточно переднего привода, но лишь при условии, что вы живете в южных регионах, где редки обильные осадки, рассказывает агентству “Прайм” генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
“В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", - сказал он.
Преодолеть скользкие участки дороги можно на качественной зимней резине, используя эффективную тактику, но это под силу лишь опытным водителям. Прочим лучше отдать предпочтение полному приводу, чтобы чувствовать себя на дороге более уверенно. То же касается тех, кто проживает за городом - ничего лучше полноприводного авто в условиях бездорожья и российской зимы пока не придумано, заключил Мигаль.
 
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