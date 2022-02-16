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В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии

В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 16.02.2022

В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии

Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного сотрудника крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"* Владислава Есипенко к... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:49

2022-02-16T16:49

2022-02-16T16:49

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного сотрудника крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"* Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима за работу на спецслужбы Украины, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.Есипенко задержали в марте прошлого года. Он, по данным ФСБ, занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинской разведки. Согласно информации ФСБ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины и хранил самодельное взрывное устройство в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Есипенко являлся внештатным сотрудником признанного иноагентом в РФ крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"*, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, позднее это подтвердили в украинской прокуратуре, которая возбудила дело в связи с задержанием."Суд признал Есипенко виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.Кроме того, Есипенко обязан выплатить штраф в 110 тысяч рублей.* СМИ, признанные в России иноагентами

https://ria.ru/20220204/agent-1771008817.html

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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)