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В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии
В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 16.02.2022
В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии
Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного сотрудника крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"* Владислава Есипенко к... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:49
2022-02-16T16:49
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного сотрудника крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"* Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима за работу на спецслужбы Украины, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.Есипенко задержали в марте прошлого года. Он, по данным ФСБ, занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинской разведки. Согласно информации ФСБ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины и хранил самодельное взрывное устройство в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Есипенко являлся внештатным сотрудником признанного иноагентом в РФ крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"*, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, позднее это подтвердили в украинской прокуратуре, которая возбудила дело в связи с задержанием."Суд признал Есипенко виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.Кроме того, Есипенко обязан выплатить штраф в 110 тысяч рублей.* СМИ, признанные в России иноагентами
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:49 16.02.2022
 
В Крыму агента украинских спецслужб приговорили к шести годам колонии

В Крыму агента украинских спецслужб Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного сотрудника крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"* Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима за работу на спецслужбы Украины, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.
Есипенко задержали в марте прошлого года. Он, по данным ФСБ, занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинской разведки. Согласно информации ФСБ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины и хранил самодельное взрывное устройство в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Есипенко являлся внештатным сотрудником признанного иноагентом в РФ крымского проекта украинской службы Радио Свобода* "Крым.Реалии"*, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, позднее это подтвердили в украинской прокуратуре, которая возбудила дело в связи с задержанием.
"Суд признал Есипенко виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, Есипенко обязан выплатить штраф в 110 тысяч рублей.
* СМИ, признанные в России иноагентами
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 09:48
В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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