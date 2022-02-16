https://ria.ru/20220216/premiya-1773118003.html

RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards

RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards - РИА Новости, 16.02.2022

RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards

Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:12

2022-02-16T14:12

2022-02-16T14:12

россия

телеканал rt

rt creative lab

технологии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards.Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил высшую награду в категориях "Кампания — бренд" и "Исследовательский проект/публикация".Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", созданный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награжден золотом в номинации "Специальные проекты". Также в этой категории золото получила видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации".Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золотой награды в номинации "Кампания — бренд".Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, получил золото в категории "Исследовательский проект/публикация".Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Ее учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором "интернет-Оскара" — премии The Webby Awards.

https://ria.ru/20211210/premiya-1763136577.html

https://ria.ru/20211013/festival-1754335779.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, телеканал rt, rt creative lab, технологии