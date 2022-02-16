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https://ria.ru/20220216/premiya-1773118003.html
RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards
RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards - РИА Новости, 16.02.2022
RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards
Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:12
2022-02-16T14:12
россия
телеканал rt
rt creative lab
технологии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards.Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил высшую награду в категориях "Кампания — бренд" и "Исследовательский проект/публикация".Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", созданный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награжден золотом в номинации "Специальные проекты". Также в этой категории золото получила видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации".Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золотой награды в номинации "Кампания — бренд".Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, получил золото в категории "Исследовательский проект/публикация".Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Ее учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором "интернет-Оскара" — премии The Webby Awards.
https://ria.ru/20211210/premiya-1763136577.html
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Новости
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россия, телеканал rt, rt creative lab, технологии
14:12 16.02.2022
 

RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards.
Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил высшую награду в категориях "Кампания — бренд" и "Исследовательский проект/публикация".
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 15:07
Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards
Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", созданный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награжден золотом в номинации "Специальные проекты". Также в этой категории золото получила видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации".
Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золотой награды в номинации "Кампания — бренд".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 11:22
Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals
Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, получил золото в категории "Исследовательский проект/публикация".
Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Ее учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором "интернет-Оскара" — премии The Webby Awards.
 
РоссияТелеканал RTRT Creative LabТехнологии
 
 
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