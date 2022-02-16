RT завоевал шесть золотых наград премии Anthem Awards
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Исторические проекты RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards.
Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил высшую награду в категориях "Кампания — бренд" и "Исследовательский проект/публикация".
10 декабря 2021, 15:07Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards
Документальный VR-фильм "Уроки Аушвица", созданный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награжден золотом в номинации "Специальные проекты". Также в этой категории золото получила видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации".
Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золотой награды в номинации "Кампания — бренд".
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Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, получил золото в категории "Исследовательский проект/публикация".
Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Ее учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором "интернет-Оскара" — премии The Webby Awards.