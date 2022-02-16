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Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге с дождем
Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге с дождем - РИА Новости, 16.02.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге с дождем
Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы об усилении ветра до 20 метров в секунду, мокром снеге с дождем в ближайшие сутки. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:36
2022-02-16T15:36
2022-02-16T15:36
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы об усилении ветра до 20 метров в секунду, мокром снеге с дождем в ближайшие сутки."С 09.00 17 февраля до 02.00 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Спасатели рекомендуют водителям в сложных погодных условиях не парковать свои автомобили под деревьями, а также максимально снизить скорость движения на дорогах.Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20220216/pogoda-1773101016.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге с дождем
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и мокром снеге с дождем в ближайшие сутки