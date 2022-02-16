00:36 16.02.2022 (обновлено: 09:31 16.02.2022)
Российская система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится
Полковник Сучков: систему предупреждения о ракетном нападении обновят в России к 2030 году
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСистема защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж"
Система защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж", говорится в интервью начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергея Сучкова газете "Красная звезда"
"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает… ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения", — сказал он.
Сучков пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.
Сейчас новые РЛС "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, сообщил Сучков. Кроме того, продолжают нести боевое дежурство "ветераны" СПРН — недавно прошедшая модернизацию РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.
Новые РЛС "Воронеж" можно легко и быстро построить, а также модернизировать, если в процессе эксплуатации возникнет такая необходимость. РЛС предыдущих поколений имели жесткую статичную архитектуру, их конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации.