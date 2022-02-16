https://ria.ru/20220216/preduprezhdenie-1773021579.html

Российская система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится

Российская система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится - РИА Новости, 16.02.2022

Российская система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:36

2022-02-16T00:36

2022-02-16T09:31

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж", говорится в интервью начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергея Сучкова газете "Красная звезда"Сучков пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.Сейчас новые РЛС "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях, сообщил Сучков. Кроме того, продолжают нести боевое дежурство "ветераны" СПРН — недавно прошедшая модернизацию РЛС "Днепр" в Мурманской области, РЛС "Дарьял" в Коми и "Волга" в Белоруссии.Новые РЛС "Воронеж" можно легко и быстро построить, а также модернизировать, если в процессе эксплуатации возникнет такая необходимость. РЛС предыдущих поколений имели жесткую статичную архитектуру, их конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации.

https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html

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безопасность, россия