РКН рассмотрит меры против компаний, не открывших представительства
РКН в феврале рассмотрит меры против компаний, не открывших представительства в России
Мужчина работает за ноутбуком
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор до конца февраля рассмотрит меры понуждения для компаний, которые не открыли представительства в России в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"К тем компаниям, которые не начали процедуры по "приземлению", мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца", - сказал Субботин.
По его словам, речь идет в первую очередь об экономических мерах (запрет рекламы).
Он напомнил, что законом предусмотрены 8 мер понуждения. По решению Роскомнадзора могут применяться одна или несколько мер, в том числе информирование пользователей в поисковой выдаче о нарушении закона; запрет на рекламу иностранного лица в качестве объекта рекламирования; запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица; ограничение перевода денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица; запрет на поисковую выдачу сведений на информационном ресурсе; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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