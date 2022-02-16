https://ria.ru/20220216/pozdravlenie-1773048404.html

Зеленский поздравил украинцев с днем единения

Зеленский поздравил украинцев с днем единения - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский поздравил украинцев с днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с днем единения и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:47

2022-02-16T09:47

2022-02-16T09:47

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с днем единения и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире.В понедельник Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будут проведены имиджевые мероприятия. Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание"."Сегодня важный день – день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые", - сказал Зеленский в видеообращении в рамках телемарафона ко дню единения.Также на украинских телеканалах в 8.00 (9.00 мск) прозвучал гимн Украины.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/gimn-1773027923.html

https://ria.ru/20220216/ukraina-1772995848.html

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в мире, украина, владимир зеленский