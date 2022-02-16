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В Варшаве допустили отказ от взносов в бюджет Евросоюза
В Варшаве допустили отказ от взносов в бюджет Евросоюза - РИА Новости, 16.02.2022
В Варшаве допустили отказ от взносов в бюджет Евросоюза
Польша может отказаться платить взносы в бюджет Евросоюза, если ей заблокируют средства из фондов ЕС, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:54
2022-02-16T13:54
2022-02-16T14:05
польша
в мире
евросоюз
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Польша может отказаться платить взносы в бюджет Евросоюза, если ей заблокируют средства из фондов ЕС, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета на пресс-конференции в среду.Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС. "Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет ставить под сомнение те политики Европейского союза, которые что-то стоят для поляков, которые негативно отражаются на польском бюджете", - добавил замминистра. Он отметил, что отказ от уплаты взносов будет выглядеть так, "чтобы нарушение польской конституции и законодательства ЕС в виде блокирования Польше средств польский бюджет мог себе компенсировать иным образом".Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
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польша, в мире, евросоюз
13:54 16.02.2022 (обновлено: 14:05 16.02.2022)
В Варшаве допустили отказ от взносов в бюджет Евросоюза
Минюст Польши пообещал отказаться от взносов в бюджет ЕС при блокировке средств из фондов
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Польша может отказаться платить взносы в бюджет Евросоюза, если ей заблокируют средства из фондов ЕС, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета на пресс-конференции в среду.
Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии
и Польши
против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза
соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.
"Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет ставить под сомнение те политики Европейского союза, которые что-то стоят для поляков, которые негативно отражаются на польском бюджете", - добавил замминистра. Он отметил, что отказ от уплаты взносов будет выглядеть так, "чтобы нарушение польской конституции и законодательства ЕС в виде блокирования Польше средств польский бюджет мог себе компенсировать иным образом".
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.