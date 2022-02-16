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Москву накроет циклон "Иления"
Москву накроет циклон "Иления" - РИА Новости, 16.02.2022
Москву накроет циклон "Иления"
Циклон "Иления" принесет в четверг вечером в Москву ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления и осадки, но при этом будет тепло, как в конце марта,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:12
2022-02-16T13:20
общество
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Циклон "Иления" принесет в четверг вечером в Москву ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления и осадки, но при этом будет тепло, как в конце марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Комфортная теплая и сухая среда в столице станет затишьем перед бурей. Уже в четверг в Москве циклон по имени "Иления" принесет ненастье. Вечером, примерно с 21 часа, город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью и до утра на 18 февраля прольются первые "чистые" дожди – впервые пригодятся зонты, иначе можно промокнуть. Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону – до 15-20 метров в секунду", - рассказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что давление за сутки рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба и окажется на 20 единиц ниже нормы, но рекордом это не станет."Тем не менее ухудшение погоды не помешает температурному фону опережать календарь на 42 суток. Завтра днем в Москве плюс 2-4, по области ноль - плюс 5, это температура, соответствующая периоду последних дней марта, когда в Москве наступает "метеорологическая весна", то есть среднесуточная температура превышает ноль градусов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20220216/pogoda-1773037427.html
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общество, москва, погода, евгений тишковец
13:12 16.02.2022 (обновлено: 13:20 16.02.2022)
 
Москву накроет циклон "Иления"

Циклон "Иления" принесет в Москву ненастье и мартовское тепло

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Циклон "Иления" принесет в четверг вечером в Москву ненастье, ожидается штормовой ветер, падение давления и осадки, но при этом будет тепло, как в конце марта, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Комфортная теплая и сухая среда в столице станет затишьем перед бурей. Уже в четверг в Москве циклон по имени "Иления" принесет ненастье. Вечером, примерно с 21 часа, город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью и до утра на 18 февраля прольются первые "чистые" дожди – впервые пригодятся зонты, иначе можно промокнуть. Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону – до 15-20 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
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При этом синоптик отметил, что давление за сутки рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба и окажется на 20 единиц ниже нормы, но рекордом это не станет.
"Тем не менее ухудшение погоды не помешает температурному фону опережать календарь на 42 суток. Завтра днем в Москве плюс 2-4, по области ноль - плюс 5, это температура, соответствующая периоду последних дней марта, когда в Москве наступает "метеорологическая весна", то есть среднесуточная температура превышает ноль градусов", - добавил Тишковец.
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