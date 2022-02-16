00:44 16.02.2022 (обновлено: 05:06 16.02.2022)
Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР
Глава Чечни Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Государственной думы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, выразив мнение, глава государства одобрит это решение.
"Полностью поддерживаю решение Государственной думы об обращении к президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан. Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни уточнил, что это мнение поддерживает большинство россиян и именно признание независимости жителей ДНР и ЛНР "положит конец многолетнему противостоянию". Он также подчеркнул, что чеченский народ полностью понимает "незавидное чувство безысходности" и считает, "что жителей этих двух республик спасет только такая логическая точка".
"Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин", - добавил Кадыров.