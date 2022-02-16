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Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Государственной думы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:44

2022-02-16T00:44

2022-02-16T05:06

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Государственной думы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, выразив мнение, глава государства одобрит это решение.Глава Чечни уточнил, что это мнение поддерживает большинство россиян и именно признание независимости жителей ДНР и ЛНР "положит конец многолетнему противостоянию". Он также подчеркнул, что чеченский народ полностью понимает "незавидное чувство безысходности" и считает, "что жителей этих двух республик спасет только такая логическая точка"."Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин", - добавил Кадыров.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Комментируя обращение, Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html

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луганская народная республика

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