https://ria.ru/20220216/pmef-1773171335.html
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 16.02.2022
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:05
2022-02-16T17:05
2022-02-16T17:26
россия
бразилия
жаир болсонару
в мире
владимир путин
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_0:23:2000:1149_1920x0_80_0_0_3fd35db995aae7db40fd3e90af488c74.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15-18 июня.Путин встретился в среду с президентом Бразилии Жаиром Болсонару."Ждём, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдёт 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей", - сказал Путин.Глава РФ подчеркнул, что бразильская делегация всегда широко представлена на Петербургском экономическом форуме, а в прошлом году президент Бразилии обратился с приветствием к участникам пленарного заседания форума по видеосвязи."За что мы ему признательны. Ещё раз хочу поблагодарить, господин президент, Вас за такое внимание к нашему мероприятию в Петербурге", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html
https://ria.ru/20220216/braziliya-1773082519.html
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_117:0:1738:1216_1920x0_80_0_0_2b2552a70001e371e399c2d76d4845a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, жаир болсонару, в мире, владимир путин, пмэф
17:05 16.02.2022 (обновлено: 17:26 16.02.2022)
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Президент Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ 15-18 июня