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Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 16.02.2022
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:05
2022-02-16T17:26
россия
бразилия
жаир болсонару
в мире
владимир путин
пмэф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15-18 июня.Путин встретился в среду с президентом Бразилии Жаиром Болсонару."Ждём, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдёт 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей", - сказал Путин.Глава РФ подчеркнул, что бразильская делегация всегда широко представлена на Петербургском экономическом форуме, а в прошлом году президент Бразилии обратился с приветствием к участникам пленарного заседания форума по видеосвязи."За что мы ему признательны. Ещё раз хочу поблагодарить, господин президент, Вас за такое внимание к нашему мероприятию в Петербурге", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html
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россия, бразилия, жаир болсонару, в мире, владимир путин, пмэф
17:05 16.02.2022 (обновлено: 17:26 16.02.2022)
 
Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Президент Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ 15-18 июня

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15-18 июня.
Путин встретился в среду с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру
"Ждём, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдёт 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей", - сказал Путин.
Глава РФ подчеркнул, что бразильская делегация всегда широко представлена на Петербургском экономическом форуме, а в прошлом году президент Бразилии обратился с приветствием к участникам пленарного заседания форума по видеосвязи.
"За что мы ему признательны. Ещё раз хочу поблагодарить, господин президент, Вас за такое внимание к нашему мероприятию в Петербурге", - добавил Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса во время встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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РоссияБразилияЖаир БолсонаруВ миреВладимир ПутинПМЭФ
 
 
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