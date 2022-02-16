https://ria.ru/20220216/pmef-1773171335.html

Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 16.02.2022

Путин пригласил бразильских бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:05

2022-02-16T17:05

2022-02-16T17:26

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бразилия

жаир болсонару

в мире

владимир путин

пмэф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам российско-бразильских переговоров пригласил бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15-18 июня.Путин встретился в среду с президентом Бразилии Жаиром Болсонару."Ждём, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдёт 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей", - сказал Путин.Глава РФ подчеркнул, что бразильская делегация всегда широко представлена на Петербургском экономическом форуме, а в прошлом году президент Бразилии обратился с приветствием к участникам пленарного заседания форума по видеосвязи."За что мы ему признательны. Ещё раз хочу поблагодарить, господин президент, Вас за такое внимание к нашему мероприятию в Петербурге", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html

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россия, бразилия, жаир болсонару, в мире, владимир путин, пмэф