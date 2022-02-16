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Врач-иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по COVID-19
Врач-иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Врач-иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по COVID-19
Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, можно говорить о близкой тенденции к снижению, рассказал РИА Новости доктор... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:28
2022-02-16T03:28
2022-02-16T03:28
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, можно говорить о близкой тенденции к снижению, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать", - сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве и Подмосковье.По его словам, чтобы точнее оценить ситуацию, нужно знать количество выполненных тестов, так как положительные дают представление только о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру надо сравнивать с количеством выполненных тестов."Она (эпидемическая ситуация - ред.) неизбежно улучшится - число зараженных сойдет на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно. Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины… Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... будет некая пробуксовка по времени… я думаю, сейчас поэтому и есть плато", - отметил Жемчугов.Если в большой компьютер заложить все достоверные цифры, он обязательно выдаст точный прогноз развития и завершения эпидемии, добавил Жемчугов.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19
Врач-иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по COVID-19
Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, можно говорить о близкой тенденции к снижению, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать", - сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
и Подмосковье
.
По его словам, чтобы точнее оценить ситуацию, нужно знать количество выполненных тестов, так как положительные дают представление только о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру надо сравнивать с количеством выполненных тестов.
"Она (эпидемическая ситуация - ред.) неизбежно улучшится - число зараженных сойдет на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно. Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины… Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому... будет некая пробуксовка по времени… я думаю, сейчас поэтому и есть плато", - отметил Жемчугов.
Если в большой компьютер заложить все достоверные цифры, он обязательно выдаст точный прогноз развития и завершения эпидемии, добавил Жемчугов.