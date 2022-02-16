https://ria.ru/20220216/peterburg-1773112574.html

Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке

Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке - РИА Новости, 16.02.2022

Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке

Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:54

2022-02-16T13:54

2022-02-16T13:54

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о гибели молодого человека и девушки 15 лет, тела которых с признаками падения с высоты были найдены на улице Тореза 15 февраля. По данным источника, была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)."В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит ее и просит ее простить", - написала Митянина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как добавила детский омбудсмен со ссылкой на родственников погибшей, девушка часто болела и поэтому находилась на домашнем обучении. Она в последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками.Выразив соболезнования семьям погибших, Митянина попросила родителей и педагогов максимально внимательно относиться к детям и их проблемам.По ее оценке, следует обращать внимание и на тяготение подростков к неоправданному риску и рискованным поступкам, а также на их равнодушие к своему внешнему виду.

https://ria.ru/20220216/peterburg-1773051930.html

https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html

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общество, россия, санкт-петербург