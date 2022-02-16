Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке
Омбудсмен Митянина: погибшая в Петербурге девушка попросила бабушку ее простить
Вид на зимний Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о гибели молодого человека и девушки 15 лет, тела которых с признаками падения с высоты были найдены на улице Тореза 15 февраля. По данным источника, была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
"В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит ее и просит ее простить", - написала Митянина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как добавила детский омбудсмен со ссылкой на родственников погибшей, девушка часто болела и поэтому находилась на домашнем обучении. Она в последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками.
Выразив соболезнования семьям погибших, Митянина попросила родителей и педагогов максимально внимательно относиться к детям и их проблемам.
"Не игнорируйте тревожные сигналы, по которым можно распознать, что несовершеннолетний задумывается о самоубийстве: неуместные разговоры о смерти; повышенный интерес к фильмам, книгам или статьям в интернете на подобную тематику; одиночество; депрессивное состояние; разговоры о том, что он никому не нужен и если он исчезнет, то никто не заметит", - призвала детский омбудсмен.
По ее оценке, следует обращать внимание и на тяготение подростков к неоправданному риску и рискованным поступкам, а также на их равнодушие к своему внешнему виду.
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