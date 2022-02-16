Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/peterburg-1773112574.html
Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке
Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке - РИА Новости, 16.02.2022
Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке
Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:54
2022-02-16T13:54
общество
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758692485_0:193:3297:2048_1920x0_80_0_0_f1f0d1138c2e05a77f0f87f36de64b25.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о гибели молодого человека и девушки 15 лет, тела которых с признаками падения с высоты были найдены на улице Тореза 15 февраля. По данным источника, была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)."В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит ее и просит ее простить", - написала Митянина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как добавила детский омбудсмен со ссылкой на родственников погибшей, девушка часто болела и поэтому находилась на домашнем обучении. Она в последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками.Выразив соболезнования семьям погибших, Митянина попросила родителей и педагогов максимально внимательно относиться к детям и их проблемам.По ее оценке, следует обращать внимание и на тяготение подростков к неоправданному риску и рискованным поступкам, а также на их равнодушие к своему внешнему виду.
https://ria.ru/20220216/peterburg-1773051930.html
https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758692485_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_ed4494f6d1d64d2a5c6fb47b0f4c85e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург
13:54 16.02.2022
 
Омбудсмен Митянина рассказала о погибшей в Петербурге девушке

Омбудсмен Митянина: погибшая в Петербурге девушка попросила бабушку ее простить

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на зимний Санкт-Петербург
Вид на зимний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на зимний Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, погибшая в Санкт-Петербурге вместе со сверстником, оставила записку бабушке, где призналась, что любит ее и попросила простить, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о гибели молодого человека и девушки 15 лет, тела которых с признаками падения с высоты были найдены на улице Тореза 15 февраля. По данным источника, была найдена предсмертная записка. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
10:10
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков
"В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит ее и просит ее простить", - написала Митянина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как добавила детский омбудсмен со ссылкой на родственников погибшей, девушка часто болела и поэтому находилась на домашнем обучении. Она в последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками.
Выразив соболезнования семьям погибших, Митянина попросила родителей и педагогов максимально внимательно относиться к детям и их проблемам.
"Не игнорируйте тревожные сигналы, по которым можно распознать, что несовершеннолетний задумывается о самоубийстве: неуместные разговоры о смерти; повышенный интерес к фильмам, книгам или статьям в интернете на подобную тематику; одиночество; депрессивное состояние; разговоры о том, что он никому не нужен и если он исчезнет, то никто не заметит", - призвала детский омбудсмен.
По ее оценке, следует обращать внимание и на тяготение подростков к неоправданному риску и рискованным поступкам, а также на их равнодушие к своему внешнему виду.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:39
В МВД рассказали о борьбе с "группами смерти" в интернете
 
ОбществоРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала