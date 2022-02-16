Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/peterburg-1773051930.html
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков - РИА Новости, 16.02.2022
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков
Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели двоих подростков в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:10
2022-02-16T10:10
происшествия
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1920x0_80_0_0_eae9996e3375275e1c7f7e3ed1a96b84.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели двоих подростков в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник сообщил, что 15 февраля парень и девушка 15 лет погибли на проспекте Тореза в Петербурге."После гибели подростков на улице Тореза возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. (Доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства.По его словам, была обнаружена предсмертная записка. По предварительным данным, у девушки уже была попытка суицида в прошлом году.
https://ria.ru/20210302/prizyvy-1599656176.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1920x0_80_0_0_c953f393413a20cfbb128b9c9a4e47a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
10:10 16.02.2022
 
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков

В Петербурге возбудили дело о доведении до самоубийства после гибели двух подростков

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели двоих подростков в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее источник сообщил, что 15 февраля парень и девушка 15 лет погибли на проспекте Тореза в Петербурге.
"После гибели подростков на улице Тореза возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. (Доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, была обнаружена предсмертная записка. По предварительным данным, у девушки уже была попытка суицида в прошлом году.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта 2021, 19:24
Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала