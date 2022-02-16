https://ria.ru/20220216/peterburg-1773051930.html

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков - РИА Новости, 16.02.2022

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух подростков

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели двоих подростков в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:10

2022-02-16T10:10

2022-02-16T10:10

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели двоих подростков в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник сообщил, что 15 февраля парень и девушка 15 лет погибли на проспекте Тореза в Петербурге."После гибели подростков на улице Тореза возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. (Доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства.По его словам, была обнаружена предсмертная записка. По предварительным данным, у девушки уже была попытка суицида в прошлом году.

https://ria.ru/20210302/prizyvy-1599656176.html

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происшествия, россия, санкт-петербург