https://ria.ru/20220216/peterburg-1773044566.html

Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе

Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе - РИА Новости, 16.02.2022

Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе

Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:18

2022-02-16T09:18

2022-02-16T10:30

общество

здоровье - общество

россия

бали (остров)

санкт-петербург

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/69/1516406931_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_9f0be8436f9d6dc3e2eadd928fc7ed64.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, перелет будет оплачен из городского бюджета. Об этом сообщается в официальной странице сбора помощи девушке "ВКонтакте"."Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова с мамой Полины связался вице-губернатор Санкт-Петербурга А. А. Корабельников и официально уведомил о том, что перелет будет оплачен из городского бюджета. Полю первоначально доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга (планируется НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе), где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении", - говорится в сообщении группы.Ранее сообщалось, что родители Полины Стрелец, оказавшейся в реанимации после травмы на отдыхе на Бали, собирают деньги на операцию и возвращение спецбортом в Петербург, для этого требуется около 15 миллионов рублей. Как сообщается на официальной странице группы помощи девушки "ВКонтакте", в конце января после столкновения гидроскутеров девушка получила серьезные травмы, она оказалась в реанимации и находится в искусственной коме, серьезно пострадал мозг. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции. Вывезти девушку в Россию можно только самолетом санитарной авиации.Сейчас сбор средств для помощи приостановлен. Вылет в Санкт-Петербург запланирован на ближайшее время.

https://ria.ru/20220213/bali-1772554887.html

россия

бали (остров)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, бали (остров), санкт-петербург, новости - туризм