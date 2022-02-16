Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/peterburg-1773044566.html
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе - РИА Новости, 16.02.2022
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе
Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:18
2022-02-16T10:30
общество
здоровье - общество
россия
бали (остров)
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/69/1516406931_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_9f0be8436f9d6dc3e2eadd928fc7ed64.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, перелет будет оплачен из городского бюджета. Об этом сообщается в официальной странице сбора помощи девушке "ВКонтакте"."Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова с мамой Полины связался вице-губернатор Санкт-Петербурга А. А. Корабельников и официально уведомил о том, что перелет будет оплачен из городского бюджета. Полю первоначально доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга (планируется НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе), где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении", - говорится в сообщении группы.Ранее сообщалось, что родители Полины Стрелец, оказавшейся в реанимации после травмы на отдыхе на Бали, собирают деньги на операцию и возвращение спецбортом в Петербург, для этого требуется около 15 миллионов рублей. Как сообщается на официальной странице группы помощи девушки "ВКонтакте", в конце января после столкновения гидроскутеров девушка получила серьезные травмы, она оказалась в реанимации и находится в искусственной коме, серьезно пострадал мозг. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции. Вывезти девушку в Россию можно только самолетом санитарной авиации.Сейчас сбор средств для помощи приостановлен. Вылет в Санкт-Петербург запланирован на ближайшее время.
https://ria.ru/20220213/bali-1772554887.html
россия
бали (остров)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/69/1516406931_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_6d57aeb10e370ccdd976f1ab1d1ce28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, бали (остров), санкт-петербург, новости - туризм
09:18 16.02.2022 (обновлено: 10:30 16.02.2022)
 
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе

Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга бесплатно доставят в НИИ Джанелидзе

© Фото : предоставлено МЧС РФСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : предоставлено МЧС РФ
Спецборт МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, перелет будет оплачен из городского бюджета. Об этом сообщается в официальной странице сбора помощи девушке "ВКонтакте".
"Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова с мамой Полины связался вице-губернатор Санкт-Петербурга А. А. Корабельников и официально уведомил о том, что перелет будет оплачен из городского бюджета. Полю первоначально доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга (планируется НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе), где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении", - говорится в сообщении группы.
Ранее сообщалось, что родители Полины Стрелец, оказавшейся в реанимации после травмы на отдыхе на Бали, собирают деньги на операцию и возвращение спецбортом в Петербург, для этого требуется около 15 миллионов рублей. Как сообщается на официальной странице группы помощи девушки "ВКонтакте", в конце января после столкновения гидроскутеров девушка получила серьезные травмы, она оказалась в реанимации и находится в искусственной коме, серьезно пострадал мозг. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции. Вывезти девушку в Россию можно только самолетом санитарной авиации.
Сейчас сбор средств для помощи приостановлен. Вылет в Санкт-Петербург запланирован на ближайшее время.
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 12:06Туризм
Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке
 
ТуризмОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияБали (остров)Санкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала