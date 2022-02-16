09:18 16.02.2022 (обновлено: 10:30 16.02.2022)
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга доставят в НИИ Джанелидзе
Пострадавшую на Бали жительницу Петербурга бесплатно доставят в НИИ Джанелидзе
© Фото : предоставлено МЧС РФСпецборт МЧС России
© Фото : предоставлено МЧС РФ
Спецборт МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Пострадавшая на Бали жительница Петербурга Полина Стрелец, которая находится в реанимации из-за повреждения мозга, будет доставлена спецбортом в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, перелет будет оплачен из городского бюджета. Об этом сообщается в официальной странице сбора помощи девушке "ВКонтакте".
"Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова с мамой Полины связался вице-губернатор Санкт-Петербурга А. А. Корабельников и официально уведомил о том, что перелет будет оплачен из городского бюджета. Полю первоначально доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга (планируется НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе), где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении", - говорится в сообщении группы.
Ранее сообщалось, что родители Полины Стрелец, оказавшейся в реанимации после травмы на отдыхе на Бали, собирают деньги на операцию и возвращение спецбортом в Петербург, для этого требуется около 15 миллионов рублей. Как сообщается на официальной странице группы помощи девушки "ВКонтакте", в конце января после столкновения гидроскутеров девушка получила серьезные травмы, она оказалась в реанимации и находится в искусственной коме, серьезно пострадал мозг. Медицинская страховка на 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на реанимационную палату и две операции. Вывезти девушку в Россию можно только самолетом санитарной авиации.
Сейчас сбор средств для помощи приостановлен. Вылет в Санкт-Петербург запланирован на ближайшее время.
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