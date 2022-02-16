Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/peregovory-1773148532.html
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля - РИА Новости, 16.02.2022
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля
Переговоры президента России Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве состоятся 18 февраля, они обсудят вопросы европейской... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:02
2022-02-16T16:08
россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749419723_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_b21c5c5139e27d871a4abfa3617d216f.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве состоятся 18 февраля, они обсудят вопросы европейской безопасности и двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220214/voennye-1772708478.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749419723_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_76b6eeb44ee5b393ce2e6ce9cb41b698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире, политика
16:02 16.02.2022 (обновлено: 16:08 16.02.2022)
 
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля

Переговоры Путина и президента Белоруссии Лукашенко состоятся в Москве 18 февраля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве состоятся 18 февраля, они обсудят вопросы европейской безопасности и двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 13:49
В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии
 
РоссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала