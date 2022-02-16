https://ria.ru/20220216/peregovory-1773148532.html
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля - РИА Новости, 16.02.2022
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля
Переговоры президента России Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве состоятся 18 февраля, они обсудят вопросы европейской... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:02
2022-02-16T16:02
2022-02-16T16:08
россия
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владимир путин
александр лукашенко
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политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве состоятся 18 февраля, они обсудят вопросы европейской безопасности и двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.
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россия, москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире, политика
16:02 16.02.2022 (обновлено: 16:08 16.02.2022)
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 18 февраля
Переговоры Путина и президента Белоруссии Лукашенко состоятся в Москве 18 февраля