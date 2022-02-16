https://ria.ru/20220216/peregovory-1773092821.html
В Кремле оценили готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности
В Кремле оценили готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле оценили готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности
В Кремле считают позитивной готовность президента США Джо Байдена к переговорам с РФ по безопасности, надеются на начало переговорного процесса, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:40
2022-02-16T12:40
2022-02-16T12:42
политика
джо байден
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле считают позитивной готовность президента США Джо Байдена к переговорам с РФ по безопасности, надеются на начало переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для нас важно, чтобы обсуждая те рациональные зерна, рациональные аспекты, которые отметили американцы, чтобы они обсуждались в непосредственной увязке с теми темами, которые представляют для нас приоритет. Надеемся, что этот переговорный процесс начнётся", - сказал Песков журналистам.По его словам, существует дипломатия, чтобы искать возможные точки соприкосновения и способствовать сближению тех позиций, которые на первый взгляд кажутся диаметрально противоположными."В данном случае и президент (Владимир) Путин акцентирует наше желание и готовность вступить в такие переговоры и, наверное, позитивным является, что президент США ( Джо Байден) также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры", - добавил Песков.Точки соприкосновения РФ и Запада по вопросам безопасности будут найдены на переговорах, процесс будет сложным, потребует гибкости и политической воли, добавил Песков."Нет, их (точки соприкосновения) предстоит только выработать в ходе переговоров. Это и станет результатом переговоров очень сложных, которые потребуют гибкости от обеих сторон, которые потребуют политической воли и которые потребуют, наверное, демонстрации того, что эти заявления приверженности дипломатии являются не пустышкой, а настоящей приверженностью", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773006544.html
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политика, джо байден, сша, дмитрий песков, россия, безопасность
12:40 16.02.2022 (обновлено: 12:42 16.02.2022)
В Кремле оценили готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности
Пресс-секретарь Песков отметил готовность Байдена к переговорам с Россией по безопасности
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле считают позитивной готовность президента США Джо Байдена к переговорам с РФ по безопасности, надеются на начало переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас важно, чтобы обсуждая те рациональные зерна, рациональные аспекты, которые отметили американцы, чтобы они обсуждались в непосредственной увязке с теми темами, которые представляют для нас приоритет. Надеемся, что этот переговорный процесс начнётся", - сказал Песков журналистам.
По его словам, существует дипломатия, чтобы искать возможные точки соприкосновения и способствовать сближению тех позиций, которые на первый взгляд кажутся диаметрально противоположными.
"В данном случае и президент (Владимир) Путин акцентирует наше желание и готовность вступить в такие переговоры и, наверное, позитивным является, что президент США
( Джо Байден
) также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры", - добавил Песков.
Точки соприкосновения РФ и Запада по вопросам безопасности будут найдены на переговорах, процесс будет сложным, потребует гибкости и политической воли, добавил Песков.
"Нет, их (точки соприкосновения) предстоит только выработать в ходе переговоров. Это и станет результатом переговоров очень сложных, которые потребуют гибкости от обеих сторон, которые потребуют политической воли и которые потребуют, наверное, демонстрации того, что эти заявления приверженности дипломатии являются не пустышкой, а настоящей приверженностью", - сказал Песков журналистам.