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США сообщили России о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем
США сообщили России о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем - РИА Новости, 16.02.2022
США сообщили России о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем
США передали РФ информацию в связи с недавним "взаимодействием" военных самолетов над Средиземным морем, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:29
2022-02-16T21:30
в мире
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США передали РФ информацию в связи с недавним "взаимодействием" военных самолетов над Средиземным морем, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями", - сообщили в пресс-службе Пентагона.В ведомстве отметили, что в течение минувших выходных три самолета ВМС США P-8A подверглись "перехватам" российских самолетов.Российское военное ведомство не раз отмечало, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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в мире, россия, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, воздушно-космические силы россии, сша, пентагон
21:29 16.02.2022 (обновлено: 21:30 16.02.2022)
 
США сообщили России о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем

Пентагон: США сообщили России о "взаимодействии" самолетов над Средиземным морем

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США передали РФ информацию в связи с недавним "взаимодействием" военных самолетов над Средиземным морем, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями", - сообщили в пресс-службе Пентагона.
В ведомстве отметили, что в течение минувших выходных три самолета ВМС США P-8A подверглись "перехватам" российских самолетов.
Российское военное ведомство не раз отмечало, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Полет Ту-95 над нейтральными водами Атлантики. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:32
Два самолета ВКС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики
 
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