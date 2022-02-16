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https://ria.ru/20220216/pentagon-1773190081.html
В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом
В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом
Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:21
2022-02-16T18:27
сша
министерство обороны сша
михаил попов
совет безопасности рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил США на территории 58 зарубежных стран имеется до 900 военных объектов. Наиболее важные из них – это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты. Расходы на их содержание составляют порядка 25 миллиардов долларов ежегодно", - сказал Попов в интервью "Российской газете".Он подчеркнул, что Пентагон развернул и постоянно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая является крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также затратам на содержание."В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приема соединений и частей усиления", - заявил Попов.
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сша, министерство обороны сша, михаил попов, совет безопасности рф
18:21 16.02.2022 (обновлено: 18:27 16.02.2022)
 
В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом

Совбез РФ: Пентагон тратит 25 миллиардов долларов в год на 900 военных баз по всему миру

© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил США на территории 58 зарубежных стран имеется до 900 военных объектов. Наиболее важные из них – это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты. Расходы на их содержание составляют порядка 25 миллиардов долларов ежегодно", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
Он подчеркнул, что Пентагон развернул и постоянно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая является крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также затратам на содержание.
"В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приема соединений и частей усиления", - заявил Попов.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 12:34
СМИ: ВМС США направили в Европу четыре эсминца для наращивания сил НАТО
 
СШАМинистерство обороны СШАМихаил ПоповСовет Безопасности РФ
 
 
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