https://ria.ru/20220216/pentagon-1773190081.html

В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом

В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом

Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:21

2022-02-16T18:21

2022-02-16T18:27

сша

министерство обороны сша

михаил попов

совет безопасности рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил США на территории 58 зарубежных стран имеется до 900 военных объектов. Наиболее важные из них – это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты. Расходы на их содержание составляют порядка 25 миллиардов долларов ежегодно", - сказал Попов в интервью "Российской газете".Он подчеркнул, что Пентагон развернул и постоянно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая является крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также затратам на содержание."В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приема соединений и частей усиления", - заявил Попов.

https://ria.ru/20220211/ssha-1772255038.html

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сша, министерство обороны сша, михаил попов, совет безопасности рф