18:21 16.02.2022 (обновлено: 18:27 16.02.2022)
В Совбезе оценили ежегодные траты Пентагона на военные базы за рубежом
Совбез РФ: Пентагон тратит 25 миллиардов долларов в год на 900 военных баз по всему миру
© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пентагон ежегодно расходует порядка 25 миллиардов долларов на поддержание в 58 странах мира до 900 американских военных объектов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил США на территории 58 зарубежных стран имеется до 900 военных объектов. Наиболее важные из них – это объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты. Расходы на их содержание составляют порядка 25 миллиардов долларов ежегодно", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
Он подчеркнул, что Пентагон развернул и постоянно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая является крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также затратам на содержание.
"В целях обеспечения быстрого наращивания группировок войск на территории союзных иностранных государств, в том числе вблизи российской границы, созданы запасы материально-технического имущества и необходимая инфраструктура для приема соединений и частей усиления", - заявил Попов.