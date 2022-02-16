https://ria.ru/20220216/pensii-1773062569.html
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации пенсий
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации пенсий - РИА Новости, 16.02.2022
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации пенсий
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал проект постановления палаты, в котором правительству РФ рекомендуется представить... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:58
2022-02-16T10:58
2022-02-16T10:58
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал проект постановления палаты, в котором правительству РФ рекомендуется представить предложения по совершенствованию законодательства в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам, а также ускорить работу по реформе накопительной пенсии, документ принят за основу комитетом на заседании в среду.Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в декабре прошлого года правительственного часа с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым."Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам", - говорится в тексте проекта.Кроме этого, депутаты просят ускорить рассмотрение вопроса о выводе накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования, ее формировании на добровольной основе и сохранении установленных гарантий ее получателям.Также предлагается принять дополнительные меры по обеспечению прозрачности систем оплаты труда во всех отраслях экономики, обоснованной дифференциации размеров зарплаты в зависимости от квалификации работников, количества и качества затраченного ими труда, а также по устранению неравенства при оплате труда работников, исполняющих сходные трудовые функции в различных организациях.Госдума, помимо этого, просит представить план по снижению уровня неформальной (теневой) занятости в РФ и обеспечить подготовку проекта закона по ее урегулированию.Отмечается, что депутаты рекомендуют принять дополнительные меры по содействию занятости молодежи при поиске работы, трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, в том числе в рамках программ по повышению мобильности трудовых ресурсов.Проектом постановления предлагается правительству в срок до 1 октября 2022 года проинформировать Госдуму о реализации рекомендаций.
https://ria.ru/20220210/pensii-1772169274.html
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общество, антон котяков, россия, госдума рф
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации пенсий
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации выплат всем пенсионерам
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал проект постановления палаты, в котором правительству РФ рекомендуется представить предложения по совершенствованию законодательства в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам, а также ускорить работу по реформе накопительной пенсии, документ принят за основу комитетом на заседании в среду.
Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в декабре прошлого года правительственного часа с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым
.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации
<…> представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части индексации страховых пенсий работающим и неработающим пенсионерам", - говорится в тексте проекта.
Кроме этого, депутаты просят ускорить рассмотрение вопроса о выводе накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования, ее формировании на добровольной основе и сохранении установленных гарантий ее получателям.
Также предлагается принять дополнительные меры по обеспечению прозрачности систем оплаты труда во всех отраслях экономики, обоснованной дифференциации размеров зарплаты в зависимости от квалификации работников, количества и качества затраченного ими труда, а также по устранению неравенства при оплате труда работников, исполняющих сходные трудовые функции в различных организациях.
Госдума
, помимо этого, просит представить план по снижению уровня неформальной (теневой) занятости в РФ и обеспечить подготовку проекта закона по ее урегулированию.
Отмечается, что депутаты рекомендуют принять дополнительные меры по содействию занятости молодежи при поиске работы, трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, в том числе в рамках программ по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Проектом постановления предлагается правительству в срок до 1 октября 2022 года проинформировать Госдуму о реализации рекомендаций.