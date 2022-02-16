https://ria.ru/20220216/pedofiliya-1773163012.html

Генпрокуратура Испании расследует 68 случаев педофилии в церкви

Генпрокуратура Испании расследует 68 случаев педофилии в церкви - РИА Новости, 16.02.2022

Генпрокуратура Испании расследует 68 случаев педофилии в церкви

Генеральная прокуратура Испании получила информацию о десятках преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей, РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:07

2022-02-16T17:07

2022-02-16T17:07

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МАДРИД, 16 фев - РИА Новости, Елена Шестернина. Генеральная прокуратура Испании получила информацию о десятках преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей, сообщило ведомство.В конце января генпрокуратура запросила главных прокуроров 17 автономных сообществ направить ей в десятидневный срок все дела о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних в религиозных школах, церквях и в других религиозных учреждениях.В среду ведомство опубликовало список полученных данных - всего 68 случаев, которые расследуются прокуратурами или уже переданы в суды.В декабре прошлого года газета País сообщила о результатах своего расследования, в ходе которого установила 251 новый случай педофилии в религиозных учреждениях. Журналисты передали эти сведения папе Римскому Франциску и председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье.Три левые партии, представленные в конгрессе депутатов, - Podemos, "Левые республиканцы Каталонии" и баскская EH Bildu - предложили создать парламентскую комиссию по расследованию этих преступлений.

https://ria.ru/20220209/obvineniya-1771828626.html

https://ria.ru/20220204/papa-1770921158.html

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