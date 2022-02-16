https://ria.ru/20220216/pedofiliya-1773131682.html

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за педофилию

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за педофилию - РИА Новости, 16.02.2022

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за педофилию

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, усиливающий меры защиты детей от педофилов. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:03

2022-02-16T15:03

2022-02-16T16:12

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, усиливающий меры защиты детей от педофилов.В первом чтении законопроект по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних приняли в 2018 году. Он предполагает внесение изменений в УК России и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса.Принятый закон предусматривает наказание до года колонии за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет."Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", — следует из документа.Обычно укрывательство особо тяжких преступлений наказывают штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до 18 месяцев, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы до двух лет. При этом лицо не подлежит уголовной ответственности, если преступление совершено его супругом или близким родственником.Согласно законопроекту, если педофил занимается воспитанием или образованием детей, живет с ними или защищает их интересы, это будет считаться отягчающим обстоятельством.Документ также повышает уголовную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию.При допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (сегодня до 14 лет) участие психолога будет обязательным. Также установят градацию временных ограничений их допроса — в зависимости от возраста.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что такие нормы важны для защиты детей от насилия, а также от тех, кто может использовать свое положение для совершения преступлений.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда думского комитета по госстроительству Ирины Панькиной, поправки ко второму чтению исключили из законопроекта положения о пожизненном лишении свободы, поскольку месяц назад Госдума приняла закон о таком наказании для педофилов-рецидивистов. Кроме того, в изначальной редакции депутаты предлагали ввести приостановку сроков давности по некоторым подобным преступлениям. Ко второму чтению парламентарии выступили за то, чтобы оставить прежний универсальный подход.Панькина добавила, что по особо тяжким преступлениям срок давности составляет 15 лет, а в случае приговоренных к пожизненному заключению этот вопрос всегда остается на усмотрение суда.

https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html

https://ria.ru/20220117/nasilie-1768152298.html

https://ria.ru/20220112/menshinstvo-1767420051.html

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