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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/pash-1773167158.html
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения - РИА Новости, 16.02.2022
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:19
2022-02-16T17:19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram.Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях.Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Украинский телеканал "Суспильне" запросил в государственной пограничной службе информацию о пересечении границы с Крымом командой Паш. Сообщалось, что до получения данных с ней не будет подписан контракт об участии в конкурсе.Во вторник пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало Алине справку о законном пересечении границы при посещении Крыма.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772818495.html
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шоу-бизнес, знаменитости, евровидение-2022, новости культуры
17:19 16.02.2022
 
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения из-за хейта и угроз

CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina PashАлина Паш
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina Pash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль", – написала артистка.

Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях.

"Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску в социальных сетях, угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировкой, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины", – отметила Паш.

Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Украинский телеканал "Суспильне" запросил в государственной пограничной службе информацию о пересечении границы с Крымом командой Паш. Сообщалось, что до получения данных с ней не будет подписан контракт об участии в конкурсе.
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