https://ria.ru/20220216/pash-1773167158.html

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения - РИА Новости, 16.02.2022

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:19

2022-02-16T17:19

2022-02-16T17:19

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram.Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях.Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Украинский телеканал "Суспильне" запросил в государственной пограничной службе информацию о пересечении границы с Крымом командой Паш. Сообщалось, что до получения данных с ней не будет подписан контракт об участии в конкурсе.Во вторник пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало Алине справку о законном пересечении границы при посещении Крыма.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772818495.html

https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html

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шоу-бизнес, знаменитости, евровидение-2022, новости культуры