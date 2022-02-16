Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения из-за хейта и угроз
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидение. О своем решении она сообщила в Instagram.
"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль", – написала артистка.
Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях.
"Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску в социальных сетях, угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировкой, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины", – отметила Паш.
Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Украинский телеканал "Суспильне" запросил в государственной пограничной службе информацию о пересечении границы с Крымом командой Паш. Сообщалось, что до получения данных с ней не будет подписан контракт об участии в конкурсе.
Во вторник пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало Алине справку о законном пересечении границы при посещении Крыма.