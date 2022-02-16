https://ria.ru/20220216/otvod-1773105180.html

В Германии прокомментировали отвод российских войск после учений

В Германии прокомментировали отвод российских войск после учений - РИА Новости, 16.02.2022

В Германии прокомментировали отвод российских войск после учений

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут "наивными" в этом вопросе. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:26

2022-02-16T13:26

2022-02-16T13:26

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БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут "наивными" в этом вопросе.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений."Речь сейчас не идет об оценке отдельных цифр. Важно, чтобы произошла деэскалация, произошел последовательный отвод (войск - ред.), это сигналы, которых мы ждем после слов, которые мы слышали", - сказала министр прессе на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, добавив, что, "насколько серьезны и последовательны эти сигналы, – об этом идет речь".По словам Ламбрехт, "ни в коем случае отбой тревоге не может быть дан", она приветствовала "переговоры и диалог" по данному вопросу. Министр пообещала, что в НАТО "не будут наивными и будут внимательно следить за тем, какие меры Россия сейчас предпринимает", в том числе в киберпространстве.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220216/otvod-1773101850.html

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игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, сша, киев, россия, нато, в мире, германия, кристина ламбрехт