https://ria.ru/20220216/otvod-1773101850.html

Западные СМИ отреагировали на отвод российских сил после учений

Западные СМИ отреагировали на отвод российских сил после учений - РИА Новости, 16.02.2022

Западные СМИ отреагировали на отвод российских сил после учений

Возвращение российских войск к местам дислокации после учений восприняли в западных СМИ как признак деэскалации, после того как эти издания сами несколько... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:14

2022-02-16T13:14

2022-02-16T13:14

си цзиньпин

игорь конашенков

сергей лавров

сша

киев

нато

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773105853_229:0:3479:1828_1920x0_80_0_0_7ef9e4e4c5d1ff8c08eb170140196b10.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возвращение российских войск к местам дислокации после учений восприняли в западных СМИ как признак деэскалации, после того как эти издания сами несколько месяцев подряд повышали градус напряженности, публикуя многочисленные "даты вторжения" на Украину и даже ошибочно заявляя, что оно уже началось.По мнению ряда западных СМИ, отвод российских сил открывает дверь для примирения с Западом, который подает сигналы о внимании к озабоченностям России в сфере безопасности, а президент РФ Владимир Путин может констатировать, "что его услышали".При этом в зарубежной прессе признали, что западные разведки могут узнать не так уж много о планах Москвы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Предел западных разведокНи одна из дат "нападения" на Украину, озвученная западными СМИ, не подтвердилась, но и в этом обвиняют Москву.Как пишет газета New York Times, "существует предел" тому, как много разведслужбы могут узнать о "намерениях и мышлении" России, лидер которой, по их данным, "избегает электронных устройств", часто "запрещает делать заметки" и "мало рассказывает" своим помощникам.По мнению газеты, Путин пользуется информацией "как оружием", "держа свои мысли при себе".Американский канал CNN ранее публиковал снимки с якобы российской техникой у границ, а также строил планы о том, как может развиваться "вторжение". Агентство Блумберг еще в прошлом году передавало, что вторжение может произойти в январе. Потом оно же писало, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. В начале февраля Блумберг даже выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Дверь для примиренияФранцузские СМИ положительно отреагировали на новость об отводе российских войск от границы с Украиной. В частности, по мнению газеты Monde, этим шагом Россия "открывает дверь для примирения с Западом". Газета расценивает отвод войск как "признак деэскалации" и отмечает, что Москва и страны Запада расширяют дипломатические контакты, чтобы "найти выход из кризиса" вокруг Украины.Французская газета Figaro также отметила, что отвод российских войск "вызвал положительную реакцию" со стороны Запада, "хотя и осторожную на данном этапе". Как пишет издание, западные лидеры сейчас ждут от России "дальнейших действий и признаков деэскалации".Как отмечает Figaro, несмотря на то что, по мнению Москвы, РФ не получила "конструктивного ответа" от НАТО и США по гарантиям безопасности, российский президент "может поздравить себя с тем, что его услышали". Тем не менее, газета считает, что "поиск точки равновесия" по вопросам безопасности, "вероятно, станет одним из самых главных дипломатических проектов века".Осторожный оптимизмАмериканская газета Washington Post также акцентировала, что лидеры в Вашингтоне и Европе проявляли "осторожный оптимизм" в отношении того, что "войну", возможно, удалось предотвратить, "по крайней мере на данный момент".В то же время американское издание New York Times отмечает, что, по мнению западных чиновников и аналитиков, "угроза Украине" остается значительной и что "слишком рано делать выводы" о сокращении войск без дополнительной информации.Британское издание Financial Times указало, что комментарии Москвы, сделанные после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, были "самым сильным свидетельством" о том, что Россия "готова к деэскалации".Газета Wall Street Journal в свою очередь обратила внимание на слова Шольца, заявившего, что Запад не ожидает вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. По мнению издания, это сигнализирует о "возможном успокоении озабоченностей" России в сфере безопасности.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773060168.html

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773034777.html

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

сша

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, игорь конашенков, сергей лавров, сша, киев, нато, в мире, россия, украина