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Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения

Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения - РИА Новости, 16.02.2022

Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения

США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T22:05

2022-02-16T22:05

2022-02-16T22:05

в мире

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дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем его ждать... Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого", - сказала она журналистам.Россия пообещала в ближайшие дни ответить на американские инициативы, которые в свою очередь стали ответом на российские проекты соглашений о дополнительных гарантиях безопасности с США и НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773220238.html

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в мире, сша, россия, нато, администрация президента сша, дженнифер псаки