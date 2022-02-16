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Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения - РИА Новости, 16.02.2022
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения
США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:05
2022-02-16T22:05
в мире
сша
россия
нато
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем его ждать... Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого", - сказала она журналистам.Россия пообещала в ближайшие дни ответить на американские инициативы, которые в свою очередь стали ответом на российские проекты соглашений о дополнительных гарантиях безопасности с США и НАТО.
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в мире, сша, россия, нато, администрация президента сша, дженнифер псаки
22:05 16.02.2022
 
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения

Белый дом: США пока не получили ответа от России на свои предложения по безопасности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем его ждать... Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого", - сказала она журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 21:18В России
МИД рассказал, как будет развиваться диалог по гарантиям безопасности
Россия пообещала в ближайшие дни ответить на американские инициативы, которые в свою очередь стали ответом на российские проекты соглашений о дополнительных гарантиях безопасности с США и НАТО.
 
В миреСШАРоссияНАТОАдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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