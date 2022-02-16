https://ria.ru/20220216/otvet-1773224324.html
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения - РИА Новости, 16.02.2022
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения
США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:05
2022-02-16T22:05
2022-02-16T22:05
в мире
сша
россия
нато
администрация президента сша
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США продолжают ожидать российского ответа на свои предложения в области безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем его ждать... Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого", - сказала она журналистам.Россия пообещала в ближайшие дни ответить на американские инициативы, которые в свою очередь стали ответом на российские проекты соглашений о дополнительных гарантиях безопасности с США и НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773220238.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нато, администрация президента сша, дженнифер псаки
Псаки заявила, что США не получили ответа от России на свои предложения
Белый дом: США пока не получили ответа от России на свои предложения по безопасности