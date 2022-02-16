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Матвиенко пообещала соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР

Матвиенко пообещала соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

Матвиенко пообещала соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР

Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:56

2022-02-16T00:56

2022-02-16T07:38

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. "Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже", - добавила она.Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. "И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления", - сказала Матвиенко.Президент России Владимир Путин, как указала глава Совфеда, уже сформулировал позицию, которая заключается в том, что Москва сделает все, чтобы избежать войны с Киевом. Как подчеркнула Матвиенко, российско-украинские отношения переживают, мягко говоря, не лучшие времена. "Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем", - заключила она.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Комментируя обращение, Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как ранее подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, не исключено, что западная истерия нацелена на то, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений со стороны Украины.

https://ria.ru/20220216/garantii-1773020977.html

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