https://ria.ru/20220216/otel-1773124619.html

Западные дипломаты "оккупировали" львовский пятизвездочный отель

Западные дипломаты "оккупировали" львовский пятизвездочный отель - РИА Новости, 16.02.2022

Западные дипломаты "оккупировали" львовский пятизвездочный отель

Дипломаты из разных стран, переведенные из Киева во Львов в связи "угрозой" российского "вторжения", обосновались в пятизвездочном отеле "Леополис" в центре... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:34

2022-02-16T14:34

2022-02-16T14:34

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ЛЬВОВ, 16 фев – РИА Новости. Дипломаты из разных стран, переведенные из Киева во Львов в связи "угрозой" российского "вторжения", обосновались в пятизвездочном отеле "Леополис" в центре города, сообщила РИА Новости представитель отеля в среду.Стандартный номер на одного здесь предлагается от 10 тысяч рублей за ночь, "люкс" обойдется в 29-30 тысяч рублей. Забронировать их можно только с 20 февраля. Пока все номера заняты. Постояльцы отеля в отзывах отмечают очень удачное расположение - в пешей доступности от центральной площади и множества ресторанов, но добавляют, что питание в самой гостинице могло бы быть лучше.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну."Дипломаты из Киева", - ответила представитель отеля на вопрос о постояльцах. При этом она не смогла ответить, какие страны представляют дипломаты и есть ли среди них дипломаты из США.Вместе с тем в отеле отметили, что дипломатам выделили два этажа, остальная часть отеля доступна для желающих поселиться.На стоянке возле отеля стоят в основном автомобили с дипломатическими номерами, а также с киевской регистрацией. Неподалеку от отеля стоит один полицейский микроавтобус.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/kvazigosudarstvo-1772911905.html

https://ria.ru/20220212/flag-1772502439.html

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в мире, украина, львов, киев