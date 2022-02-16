https://ria.ru/20220216/oshibka-1773162173.html

В Доме Романовых рассказали о "династической ошибке" Петра Великого

В Доме Романовых рассказали о "династической ошибке" Петра Великого - РИА Новости, 16.02.2022

В Доме Романовых рассказали о "династической ошибке" Петра Великого

Указ о престолонаследии Петра Великого, согласно которому наследник определялся монархом, был ошибочным, на восстановление династической стабильности... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:44

2022-02-16T16:44

2022-02-16T16:44

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петр i

александр закатов

западная европа

сша

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российский императорский дом

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Указ о престолонаследии Петра Великого, согласно которому наследник определялся монархом, был ошибочным, на восстановление династической стабильности потребовалось несколько десятилетий, заявил РИА Новости начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии Российского императорского дома иеромонах Никон (Белавенец).16 февраля (5 февраля по старому стилю) 1722 года, 300 лет назад, Петр I издал указ "О праве наследия престолом", по которому престол переходил по завещанию монарха. Указ утратил силу после акта о престолонаследии Павла I от 5 (16) апреля 1797 года."К сожалению, весь ход событий после смерти Петра I показал ошибочность этого шага. Стабильность в вопросе престолонаследия восстановилась лишь с воцарением императора Павла I и издания им четкого закона о престолонаследии, по которому и живет с небольшими изменениями императорский дом в XXI веке", - сказал РИА Новости Белавенец.Императорский дом сохранился и продолжает существовать исключительно благодаря соблюдению исторического династического права, пояснил директор канцелярии его главы Александр Закатов, и именно акт Павла I является одним из оснований дома.В настоящее время Романовы представлены потомками четырех сыновей императора Николая I: Александра II и великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей. Большинство из них живут в странах Западной Европы и США и объединены в "Доме Романовых". Одна ветвь потомков Александра II - "Кирилловичи" - составляет "Российский императорский дом".

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/1753606921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200525/1571946475.html

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петр i, александр закатов, западная европа, сша, дом романовых, российский императорский дом