В Доме Романовых рассказали о "династической ошибке" Петра Великого
В Российском императорском доме рассказали о "династической ошибке" Петра Великого
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Указ о престолонаследии Петра Великого, согласно которому наследник определялся монархом, был ошибочным, на восстановление династической стабильности потребовалось несколько десятилетий, заявил РИА Новости начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии Российского императорского дома иеромонах Никон (Белавенец).
16 февраля (5 февраля по старому стилю) 1722 года, 300 лет назад, Петр I издал указ "О праве наследия престолом", по которому престол переходил по завещанию монарха. Указ утратил силу после акта о престолонаследии Павла I от 5 (16) апреля 1797 года.
"К сожалению, весь ход событий после смерти Петра I показал ошибочность этого шага. Стабильность в вопросе престолонаследия восстановилась лишь с воцарением императора Павла I и издания им четкого закона о престолонаследии, по которому и живет с небольшими изменениями императорский дом в XXI веке", - сказал РИА Новости Белавенец.
Императорский дом сохранился и продолжает существовать исключительно благодаря соблюдению исторического династического права, пояснил директор канцелярии его главы Александр Закатов, и именно акт Павла I является одним из оснований дома.
В настоящее время Романовы представлены потомками четырех сыновей императора Николая I: Александра II и великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей. Большинство из них живут в странах Западной Европы и США и объединены в "Доме Романовых". Одна ветвь потомков Александра II - "Кирилловичи" - составляет "Российский императорский дом".
25 мая 2020, 12:33Специальный проектРождение империи. Как Петр стал Великим