https://ria.ru/20220216/osago-1773023709.html

Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО

В ПФР рассказали о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям граждан - РИА Новости, 16.02.2022

Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО

Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T01:16

2022-02-16T01:16

2022-02-16T01:16

общество

пенсионный фонд рф

осаго

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_2c350ade655aabbb3be7f9ade3d06bf0.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.Речь идет о компенсации, предоставляемой по одному полису, в котором указано не больше двух водителей, кроме гражданина с ограниченными возможностями или его законного представителя, уточнили в ПФР.Выплата в размере 50% от стоимости полиса предусмотрена для людей с инвалидностью или их представителей, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.В случае с оформлением выплаты на ребенка инвалида, получателем льготы могут стать мама или папа, а также законные представители, в том числе опекуны. Как уточнили в ПФР, компенсация предоставляется автоматически, если организации, ответственные за предоставление услуг лицу с инвалидностью, направили нужные данные в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.

https://ria.ru/20220201/e-osago-1770407415.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсионный фонд рф, осаго, авто