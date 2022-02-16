https://ria.ru/20220216/osago-1773023709.html
Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО
В ПФР рассказали о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям граждан - РИА Новости, 16.02.2022
Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО
Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:16
2022-02-16T01:16
2022-02-16T01:16
общество
пенсионный фонд рф
осаго
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_2c350ade655aabbb3be7f9ade3d06bf0.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.Речь идет о компенсации, предоставляемой по одному полису, в котором указано не больше двух водителей, кроме гражданина с ограниченными возможностями или его законного представителя, уточнили в ПФР.Выплата в размере 50% от стоимости полиса предусмотрена для людей с инвалидностью или их представителей, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.В случае с оформлением выплаты на ребенка инвалида, получателем льготы могут стать мама или папа, а также законные представители, в том числе опекуны. Как уточнили в ПФР, компенсация предоставляется автоматически, если организации, ответственные за предоставление услуг лицу с инвалидностью, направили нужные данные в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.
https://ria.ru/20220201/e-osago-1770407415.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_ea2ffd6f29f9c969211f4c5ee244ac08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсионный фонд рф, осаго, авто
В ПФР рассказали о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям граждан
ПФР: россиянам с инвалидностью положена частичная компенсация стоимости полиса ОСАГО