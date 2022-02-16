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Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО
В ПФР рассказали о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям граждан - РИА Новости, 16.02.2022
Кому из россиян полагается компенсацию за покупку полиса ОСАГО
Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:16
2022-02-16T01:16
общество
пенсионный фонд рф
осаго
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.Речь идет о компенсации, предоставляемой по одному полису, в котором указано не больше двух водителей, кроме гражданина с ограниченными возможностями или его законного представителя, уточнили в ПФР.Выплата в размере 50% от стоимости полиса предусмотрена для людей с инвалидностью или их представителей, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.В случае с оформлением выплаты на ребенка инвалида, получателем льготы могут стать мама или папа, а также законные представители, в том числе опекуны. Как уточнили в ПФР, компенсация предоставляется автоматически, если организации, ответственные за предоставление услуг лицу с инвалидностью, направили нужные данные в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.
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общество, пенсионный фонд рф, осаго, авто
01:16 16.02.2022
 
В ПФР рассказали о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям граждан

ПФР: россиянам с инвалидностью положена частичная компенсация стоимости полиса ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Граждане с инвалидностью могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.
Речь идет о компенсации, предоставляемой по одному полису, в котором указано не больше двух водителей, кроме гражданина с ограниченными возможностями или его законного представителя, уточнили в ПФР.
Выплата в размере 50% от стоимости полиса предусмотрена для людей с инвалидностью или их представителей, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.
В случае с оформлением выплаты на ребенка инвалида, получателем льготы могут стать мама или папа, а также законные представители, в том числе опекуны. Как уточнили в ПФР, компенсация предоставляется автоматически, если организации, ответственные за предоставление услуг лицу с инвалидностью, направили нужные данные в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.
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