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Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия

Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия - РИА Новости, 16.02.2022

Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия

Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару подтвердили намерение поддерживать усилия по запрету разработки, производства и применения химического... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:13

2022-02-16T17:13

2022-02-16T17:58

россия

бразилия

организация по запрещению химического оружия

в мире

владимир путин

жаир болсонару

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару подтвердили намерение поддерживать усилия по запрету разработки, производства и применения химического оружия.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Лидеры также подтвердили поддержку Организации по запрещению химического оружия и твердое намерение поощрять усилия и инициативы, направленные на укрепление авторитета Организации и целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220204/khimoruzhie-1771051335.html

россия

бразилия

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россия, бразилия, организация по запрещению химического оружия, в мире, владимир путин, жаир болсонару