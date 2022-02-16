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Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия
Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия - РИА Новости, 16.02.2022
Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия
Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару подтвердили намерение поддерживать усилия по запрету разработки, производства и применения химического... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:13
2022-02-16T17:13
2022-02-16T17:58
россия
бразилия
организация по запрещению химического оружия
в мире
владимир путин
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару подтвердили намерение поддерживать усилия по запрету разработки, производства и применения химического оружия.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Лидеры также подтвердили поддержку Организации по запрещению химического оружия и твердое намерение поощрять усилия и инициативы, направленные на укрепление авторитета Организации и целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - говорится в сообщении.
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россия, бразилия, организация по запрещению химического оружия, в мире, владимир путин, жаир болсонару
17:13 16.02.2022 (обновлено: 17:58 16.02.2022)
Путин и Болсонару подтвердили намерения добиваться запрета химоружия
Президенты Путин и Болсонару подтвердили планы поддерживать усилия по запрету химоружия