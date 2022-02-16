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Представительство России при ООН уличило украинского постпреда в демагогии

Представительство России при ООН уличило украинского постпреда в демагогии - РИА Новости, 16.02.2022

Представительство России при ООН уличило украинского постпреда в демагогии

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил постпреда Украины Сергея Кислицу в демагогии и искажении фактов. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:18

2022-02-16T08:18

2022-02-16T08:18

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ООН, 16 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил постпреда Украины Сергея Кислицу в демагогии и искажении фактов.Кислица ранее заявил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. По его словам, после ликвидации СССР в 1991 году РФ так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Он также обвинил Секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы, и призвал организацию признать ошибку и раскрыть их."Господин Кислица основывает свою позицию на наборе псевдоюридических утверждений, делая вид, что они являются аксиомой. Однако не нужно быть специалистом в области международного права, чтобы понять, что его выступление построено на пустой демагогии и умышленном искажении фактов", - сказал Полянский РИА Новости. По его словам, украинский постпред путает термины "государство-продолжатель" (коим является РФ по отношению к СССР) и "государство-правопреемник" (которым является Украина по отношению к СССР), тогда как они не являются синонимичными.В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть, от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием. "Это означает, что правосубъектность СССР не прекратилась после 1991 года — она продолжилась под названием "Российская Федерация". Здесь трудно игнорировать ключевое отличие: "государство-продолжатель" — это одно и то же образование в соответствии с международным правом. Иными словами, приравнивая "государство-продолжатель" к "государству-правопреемнику", господин Кислица успешно доказывает лишь одно – свою полную юридическую безграмотность", - заявил Полянский.Он предположил, что, утверждая о сокрытии Организацией Объединенных Наций документов, Кислица хочет найти доказательство какой-то всемирной теории заговора. "Если говорить более серьезно, то он явно пытается создать "загадку" или "сенсацию" из воздуха. Во-первых, вам не нужно идти в Секретариат ООН, чтобы узнать о статусе России как "государства-продолжателя" Советского Союза. Никаких секретов и заговоров нет. Многочисленные документы, в том числе соответствующие заявления, устные ноты, международные коммюнике и декларации, признающие этот факт, находятся в открытом доступе", - заявил первый зампостпреда.По его словам, если Кислица "не дружит с интернет-поисковиками", коллеги в МИД России собрали часть соответствующих источников в недавнем комментарии - возможно, он сочтет это полезным. "Особо хотелось бы выделить один документ. Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) от 21 декабря 1991 года недвусмысленно подтвердило, что участники СНГ поддержали Россию в продолжении членства СССР в ООН, включая его постоянное место в Совете Безопасности. Решение подписал президент Украины Леонид Кравчук. Таким образом, господину Кислице было бы более продуктивно начать самообразование не в штаб-квартире ООН, понося Секретариат ООН, а в архиве собственного МИД в Киеве. Наконец, Секретариат содержит поистине впечатляющую аудиовизуальную библиотеку по международному праву. Его сотрудники, наверняка, будут рады помочь украинскому постпреду и его команде узнать больше о разнице между понятиями "государство-продолжатель" и "государство-правопреемником", - указал Полянский.Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН. О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.

https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html

https://ria.ru/20220209/sovfed-1771870043.html

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борис ельцин, леонид кравчук, киев, ссср, россия, совет безопасности оон, снг, в мире