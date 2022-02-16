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В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ - РИА Новости, 16.02.2022
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ
Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:34
2022-02-16T12:44
одкб
белоруссия
в мире
россия
мид белоруссии
владимир макей
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей заявил, что Белоруссия категорически против расширения НАТО."Надо быть готовыми к возможному отражению внешней агрессии, откуда бы она ни исходила. Продолжим укреплять военное сотрудничество с Россией... С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим", - сказал Макей.Он отметил, что Белоруссия является небольшой страной и она "одна не сможет противостоять возможной агрессии со стороны западных партнеров", - сказал он. "Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией – ред.) и ОДКБ", - сказал Макей.
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одкб, белоруссия, в мире, россия, мид белоруссии, владимир макей
12:34 16.02.2022 (обновлено: 12:44 16.02.2022)
 
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск будет развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Шеврон на форме белорусского военнослужащего
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей заявил, что Белоруссия категорически против расширения НАТО.
"Надо быть готовыми к возможному отражению внешней агрессии, откуда бы она ни исходила. Продолжим укреплять военное сотрудничество с Россией... С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим", - сказал Макей.
Он отметил, что Белоруссия является небольшой страной и она "одна не сможет противостоять возможной агрессии со стороны западных партнеров", - сказал он. "Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией – ред.) и ОДКБ", - сказал Макей.
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