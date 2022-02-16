https://ria.ru/20220216/odkb-1773091666.html
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ - РИА Новости, 16.02.2022
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ
Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:34
2022-02-16T12:34
2022-02-16T12:44
одкб
белоруссия
в мире
россия
мид белоруссии
владимир макей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766782885_0:15:1749:999_1920x0_80_0_0_5ed32cbb5283aee9231ed4121bd85331.jpg
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей заявил, что Белоруссия категорически против расширения НАТО."Надо быть готовыми к возможному отражению внешней агрессии, откуда бы она ни исходила. Продолжим укреплять военное сотрудничество с Россией... С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим", - сказал Макей.Он отметил, что Белоруссия является небольшой страной и она "одна не сможет противостоять возможной агрессии со стороны западных партнеров", - сказал он. "Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией – ред.) и ОДКБ", - сказал Макей.
https://ria.ru/20220110/odkb-1767220451.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766782885_347:0:1744:1048_1920x0_80_0_0_f662e56dab27f893fc15dd63c7d205b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, белоруссия, в мире, россия, мид белоруссии, владимир макей
12:34 16.02.2022 (обновлено: 12:44 16.02.2022)
В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ
Глава МИД Белоруссии Макей: Минск будет развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ