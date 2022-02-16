https://ria.ru/20220216/odkb-1773091666.html

В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ

В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ - РИА Новости, 16.02.2022

В Минске пообещали развивать военно-техническое партнерство с ОДКБ

Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:34

2022-02-16T12:34

2022-02-16T12:44

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнёрство в рамках ОДКБ. Ранее Макей заявил, что Белоруссия категорически против расширения НАТО."Надо быть готовыми к возможному отражению внешней агрессии, откуда бы она ни исходила. Продолжим укреплять военное сотрудничество с Россией... С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим", - сказал Макей.Он отметил, что Белоруссия является небольшой страной и она "одна не сможет противостоять возможной агрессии со стороны западных партнеров", - сказал он. "Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией – ред.) и ОДКБ", - сказал Макей.

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