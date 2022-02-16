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В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ
Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:07
2022-02-16T19:23
в мире
обсе
украина
европа
ситуация в днр и лнр
германия
мид германии
анналена бербок
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БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Самое дорогое, что есть в Европе - это мир. Выход из этой остающейся взрывоопасной ситуации может быть только через диалог и выстраивание доверия. Важную роль в этом играет наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине, она является глазами и ушами международного сообщества. Именно в такие критические моменты нам нужна миссия ОБСЕ, чтобы гарантировать прозрачность и предотвращать опасные инциденты", - заявила она на пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.Она напомнила, что некоторые страны в последние дни по соображениям безопасности вывели свой персонал из миссии. "Мы не только оставим немецкий персонал на месте, мы пытаемся также предоставить дополнительный персонал и ведем по этому поводу переговоры с нашими партнерами, чтобы миссия могла выполнять свои важные задачи в этой ситуации", - добавила Бербок.
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в мире, обсе, украина, европа, ситуация в днр и лнр, германия, мид германии, анналена бербок, александер шалленберг
19:07 16.02.2022 (обновлено: 19:23 16.02.2022)
 
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ

Глава МИД Германии Бербок: Берлин направит дополнительный персонал в СММ ОБСЕ на Украине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
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БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Самое дорогое, что есть в Европе - это мир. Выход из этой остающейся взрывоопасной ситуации может быть только через диалог и выстраивание доверия. Важную роль в этом играет наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине, она является глазами и ушами международного сообщества. Именно в такие критические моменты нам нужна миссия ОБСЕ, чтобы гарантировать прозрачность и предотвращать опасные инциденты", - заявила она на пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.
Она напомнила, что некоторые страны в последние дни по соображениям безопасности вывели свой персонал из миссии. "Мы не только оставим немецкий персонал на месте, мы пытаемся также предоставить дополнительный персонал и ведем по этому поводу переговоры с нашими партнерами, чтобы миссия могла выполнять свои важные задачи в этой ситуации", - добавила Бербок.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 18:59
Захарова ответила на запрос Украины о встрече в ОБСЕ
 
В миреОБСЕУкраинаЕвропаСитуация в ДНР и ЛНРГерманияМИД ГерманииАнналена БербокАлександер Шалленберг
 
 
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