19:07 16.02.2022 (обновлено: 19:23 16.02.2022)
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ
Глава МИД Германии Бербок: Берлин направит дополнительный персонал в СММ ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Самое дорогое, что есть в Европе - это мир. Выход из этой остающейся взрывоопасной ситуации может быть только через диалог и выстраивание доверия. Важную роль в этом играет наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине, она является глазами и ушами международного сообщества. Именно в такие критические моменты нам нужна миссия ОБСЕ, чтобы гарантировать прозрачность и предотвращать опасные инциденты", - заявила она на пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.
Она напомнила, что некоторые страны в последние дни по соображениям безопасности вывели свой персонал из миссии. "Мы не только оставим немецкий персонал на месте, мы пытаемся также предоставить дополнительный персонал и ведем по этому поводу переговоры с нашими партнерами, чтобы миссия могла выполнять свои важные задачи в этой ситуации", - добавила Бербок.
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