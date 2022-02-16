https://ria.ru/20220216/obse-1773202398.html

В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ

В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022

В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ

Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:07

2022-02-16T19:07

2022-02-16T19:23

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мид германии

анналена бербок

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БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости. Германия не будет выводить своих наблюдателей от наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот намерена отправить дополнительный персонал, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Самое дорогое, что есть в Европе - это мир. Выход из этой остающейся взрывоопасной ситуации может быть только через диалог и выстраивание доверия. Важную роль в этом играет наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине, она является глазами и ушами международного сообщества. Именно в такие критические моменты нам нужна миссия ОБСЕ, чтобы гарантировать прозрачность и предотвращать опасные инциденты", - заявила она на пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.Она напомнила, что некоторые страны в последние дни по соображениям безопасности вывели свой персонал из миссии. "Мы не только оставим немецкий персонал на месте, мы пытаемся также предоставить дополнительный персонал и ведем по этому поводу переговоры с нашими партнерами, чтобы миссия могла выполнять свои важные задачи в этой ситуации", - добавила Бербок.

https://ria.ru/20220215/obse-1772983761.html

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