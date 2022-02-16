https://ria.ru/20220216/obse-1773086901.html
Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ
Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022
Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ
Белоруссия предлагает провести в рамках ОБСЕ встречу глав государств, это бы способствовало восстановлению доверия между странами, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:20
2022-02-16T12:20
2022-02-16T12:47
в мире
александр лукашенко
белоруссия
обсе
мид белоруссии
владимир макей
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия предлагает провести в рамках ОБСЕ встречу глав государств, это бы способствовало восстановлению доверия между странами, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Давно назрела необходимость в рамках той же ОБСЕ организовать полномасштабную встречу руководителей государств, которые не встречались уже много лет. Эта встреча должна быть подготовлена. Она привела бы к восстановлению определенного уровня доверия между теми странами, которые сегодня разделены на "наши" и "не наши", - сказал Макей на пресс-конференции.Министр отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно, несколько лет назад, предлагал провести широкомасштабный международный диалог с целью восстановления в мире доверия, но к этой идее сначала скептически отнеслись в мире. Он добавил, что Белоруссия всегда выступала за диалог, поскольку только через диалог можно решать все вопросы.
https://ria.ru/20220215/obse-1772983761.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, обсе, мид белоруссии, владимир макей
12:20 16.02.2022 (обновлено: 12:47 16.02.2022)
Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ
Глава МИД Белоруссии Макей предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ