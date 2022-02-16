https://ria.ru/20220216/obse-1773086901.html

Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ

Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2022

Глава МИД Белоруссии предложил провести встречу лидеров стран ОБСЕ

Белоруссия предлагает провести в рамках ОБСЕ встречу глав государств, это бы способствовало восстановлению доверия между странами, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:20

2022-02-16T12:20

2022-02-16T12:47

в мире

александр лукашенко

белоруссия

обсе

мид белоруссии

владимир макей

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Белоруссия предлагает провести в рамках ОБСЕ встречу глав государств, это бы способствовало восстановлению доверия между странами, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Давно назрела необходимость в рамках той же ОБСЕ организовать полномасштабную встречу руководителей государств, которые не встречались уже много лет. Эта встреча должна быть подготовлена. Она привела бы к восстановлению определенного уровня доверия между теми странами, которые сегодня разделены на "наши" и "не наши", - сказал Макей на пресс-конференции.Министр отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно, несколько лет назад, предлагал провести широкомасштабный международный диалог с целью восстановления в мире доверия, но к этой идее сначала скептически отнеслись в мире. Он добавил, что Белоруссия всегда выступала за диалог, поскольку только через диалог можно решать все вопросы.

https://ria.ru/20220215/obse-1772983761.html

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, обсе, мид белоруссии, владимир макей