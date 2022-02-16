https://ria.ru/20220216/obschenie-1773067183.html

Эксперт Наталия Чоха: для делового общения в Сети надо соблюдать ряд правил

Эксперт Наталия Чоха: для делового общения в Сети надо соблюдать ряд правил - РИА Новости, 16.02.2022

Эксперт Наталия Чоха: для делового общения в Сети надо соблюдать ряд правил

Деловое общение к 2022 году значительно перешло в соцсети и мессенджеры, поэтому выработались определенные правила коммуникации, которые актуальны для многих... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:13

2022-02-16T11:13

2022-02-16T11:13

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Деловое общение к 2022 году значительно перешло в соцсети и мессенджеры, поэтому выработались определенные правила коммуникации, которые актуальны для многих сфер, рассказала РИА Новости специалист по digital-этикету основатель закрытого клуба NeL Наталия Чоха."Мессенджеры и соцсети гораздо популярнее e-mail, поэтому не стоит ими пренебрегать. Если вам предпочтительнее использовать Telegram или WhatsApp, то согласуйте этот момент с собеседником заранее. Ещё важно подумать над фото в профиле, которое должно соотноситься с тем, для чего заведена страница или профиль. По фото собеседник должен считывать вас", - отмечает Чоха.Кроме того, по ее словам, важно правильно представиться и структурированно рассказать, для чего вы написали - в противном случае собеседник проигнорирует сообщение.Также эксперт рекомендует отправлять реквизиты текстом, а не в формате картинки."Чего точно не стоит делать, так это беспокоить online-собеседников в нерабочее время и отправлять голосовые сообщения без предупреждения. Смайлики не рекомендовано использовать в начале общения, в дальнейшем можно ориентироваться на манеру собеседника", - поясняет специалист по digital-этикету.Также она советует заранее договариваться об использовании голосовых сообщений, ведь зачастую у собеседника нет возможности их прослушать.Кроме того, отмечает Чоха, при первом контакте стоит избегать эмодзи, особенно двусмысленные."И также не надо ставить точек, ведь сам факт отправки сообщения в мессенджерах говорит о том, что предложение закончилось", - поясняет специалист."После делового общения в мессенджерах и соцсетях часть информации может потеряться, поэтому важно составлять краткий обзор тем, которые вы обсудили. Так вы и ваш собеседник будете уверены, что правильно поняли друг друга", - заключает эксперт.

https://rsport.ria.ru/20220211/valieva-1772222551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/mat-1596209544.html

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