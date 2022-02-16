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МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах - РИА Новости, 16.02.2022
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:01
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
одкб
россия
сергей вершинин
совет безопасности оон
в мире
европа
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран альянса, в ходе которых отрабатываются задачи, характерные именно для ведения наступательных действий."Это факт, и никакая пропаганда не сможет его заретушировать", - подчеркнул он.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, в мире, европа
20:01 16.02.2022
 
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах

Замглавы МИД Вершинин: Россия обеспокоена наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Выражаем озабоченность рисками и угрозами безопасности государств-членов ОДКБ на южном и западном флангах. Нас, как и наших союзников по ОДКБ, не может не тревожить наращивание военного потенциала НАТО возле наших рубежей", - сказал Вершинин.
По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран альянса, в ходе которых отрабатываются задачи, характерные именно для ведения наступательных действий.
"Это факт, и никакая пропаганда не сможет его заретушировать", - подчеркнул он.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОДКБРоссияСергей ВершининСовет Безопасности ООНВ миреЕвропа
 
 
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