https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах - РИА Новости, 16.02.2022
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:01
2022-02-16T20:01
2022-02-16T20:01
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
одкб
россия
сергей вершинин
совет безопасности оон
в мире
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
ООН, 16 фев – РИА Новости. Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран альянса, в ходе которых отрабатываются задачи, характерные именно для ведения наступательных действий."Это факт, и никакая пропаганда не сможет его заретушировать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220216/nato-1773201691.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, в мире, европа
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
Замглавы МИД Вершинин: Россия обеспокоена наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах