https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html

МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах

МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах - РИА Новости, 16.02.2022

МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах

Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:01

2022-02-16T20:01

2022-02-16T20:01

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

одкб

россия

сергей вершинин

совет безопасности оон

в мире

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg

ООН, 16 фев – РИА Новости. Россия и другие станы ОДКБ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, за прошедший год была зафиксирована высокая интенсивность учений стран альянса, в ходе которых отрабатываются задачи, характерные именно для ведения наступательных действий."Это факт, и никакая пропаганда не сможет его заретушировать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220216/nato-1773201691.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, в мире, европа