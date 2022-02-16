https://ria.ru/20220216/nato-1773098035.html

"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров

"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2022

"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров

Политика открытых дверей НАТО выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:57

2022-02-16T12:57

2022-02-16T13:13

политика

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политика открытых дверей НАТО выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ", - сказал Лавров по итогам встречи в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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политика, сергей лавров, россия, нато, безопасность