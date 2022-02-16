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"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров
"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2022
"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров
Политика открытых дверей НАТО выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:57
2022-02-16T13:13
политика
сергей лавров
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политика открытых дверей НАТО выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ", - сказал Лавров по итогам встречи в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.
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политика, сергей лавров, россия, нато, безопасность
12:57 16.02.2022 (обновлено: 13:13 16.02.2022)
 
"Безоглядное" расширение НАТО создает угрозу России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: "безоглядное" расширение НАТО на восток создает угрозу России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политика открытых дверей НАТО выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ", - сказал Лавров по итогам встречи в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.
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ПолитикаСергей ЛавровРоссияНАТОБезопасность
 
 
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