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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено
Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено
Общее количество пациентов с коронавирусом в РФ под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем осенью, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:40
2022-02-16T16:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом в РФ под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем осенью, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, это составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
16:40 16.02.2022
 
Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено

Глава Минздрава Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом в РФ под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем осенью, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, это составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
 
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