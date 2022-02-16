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Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено
Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено
Общее количество пациентов с коронавирусом в РФ под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем осенью, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:40
2022-02-16T16:40
2022-02-16T16:40
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом в РФ под наблюдением медиков сейчас в два раза больше, чем осенью, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, это составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено
Глава Минздрава Мурашко заявил о высокой нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено