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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/muzey-1772977885.html
"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее
"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее - РИА Новости, 16.02.2022
"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее
В Историческом музее открылась первая выставка юбилейного года "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". В совместном с Гохраном проекте —... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:00
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исторический музей
фаберже
карл фаберже
культура
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее открылась первая выставка юбилейного года "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". В совместном с Гохраном проекте — изготовленные за три столетия артефакты из драгоценных материалов. Тут и старинный подарок шотландскому агроному, и уникальный пурпурный фианит, и фантазия на тему древнеегипетской истории. О том, как создают сокровища и какие тайны в них скрыты, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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исторический музей, фото, фаберже, карл фаберже, гохран рф
08:00 16.02.2022 (обновлено: 08:09 16.02.2022)
 

"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее открылась первая выставка юбилейного года "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". В совместном с Гохраном проекте — изготовленные за три столетия артефакты из драгоценных материалов. Тут и старинный подарок шотландскому агроному, и уникальный пурпурный фианит, и фантазия на тему древнеегипетской истории. О том, как создают сокровища и какие тайны в них скрыты, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гохран ведет историю от так называемой Царской рентерии — специального помещения, где хранились сокровища страны.

Организацию учредил Петр I в декабре 1719-го. Получить ценности можно было только по именному приказу императора.

А находились они, как в сказке, за тремя замками, доступ к которым был у трех приближенных царя, у каждого — собственный ключ.

Шахматы Ледовое побоище на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
1 из 10

Гохран ведет историю от так называемой Царской рентерии — специального помещения, где хранились сокровища страны.

Организацию учредил Петр I в декабре 1719-го. Получить ценности можно было только по именному приказу императора.

А находились они, как в сказке, за тремя замками, доступ к которым был у трех приближенных царя, у каждого — собственный ключ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После смерти Петра I до конца XVIII века Россией правили почти одни женщины. Поэтому императорская сокровищница пополнялась все новыми изделиями из золота, серебра и других драгоценных материалов.

Особое внимание уделяли украшениям: в то время они пользовались невероятной популярностью. Ювелиры соревновались в оригинальности и мастерстве обработки материалов.

Посетительница на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
2 из 10

После смерти Петра I до конца XVIII века Россией правили почти одни женщины. Поэтому императорская сокровищница пополнялась все новыми изделиями из золота, серебра и других драгоценных материалов.

Особое внимание уделяли украшениям: в то время они пользовались невероятной популярностью. Ювелиры соревновались в оригинальности и мастерстве обработки материалов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Один из самых древних экспонатов — кувшин фирмы Сазикова, старейшей ювелирной компании России. Основанная в 1796-м, она выполняла множество придворных заказов.

Интересно, что ее владельцы происходили из государственных крестьян.

"Кувшин изготовлен полностью вручную, это заказная работа, подарок шотландскому агроному за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи", — рассказывает куратор Вероника Волдаева.

На сосуде — медальон с одним из первых изображений в серебре храма Христа Спасителя.

Экспонаты на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
3 из 10

Один из самых древних экспонатов — кувшин фирмы Сазикова, старейшей ювелирной компании России. Основанная в 1796-м, она выполняла множество придворных заказов.

Интересно, что ее владельцы происходили из государственных крестьян.

"Кувшин изготовлен полностью вручную, это заказная работа, подарок шотландскому агроному за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи", — рассказывает куратор Вероника Волдаева.

На сосуде — медальон с одним из первых изображений в серебре храма Христа Спасителя.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На выставке древние традиции встречаются с современностью во всех смыслах. Например, частью проекта стали уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы.

Они представляют собой точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые никогда не покидают территорию Московского Кремля.

Посетительница возле работ Корчик фирмыФаберже, Колокольчик настольный фирмы Никольс и Плинке, скульптурное настольное украшение Тройка фирмы Сазиков на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России
4 из 10

На выставке древние традиции встречаются с современностью во всех смыслах. Например, частью проекта стали уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы.

Они представляют собой точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые никогда не покидают территорию Московского Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Особое место в экспозиции у работ победителей конкурсов ювелирного искусства "Россия. XXI век" разных лет.

Один из самых футуристических и в то же время авангардных предметов — кольцо "Станция "Юпитер" мастера Виктора Коренного.

Ювелир фантазирует на тему вечной мечты человека о космосе.

Переливающиеся аметисты и хризолиты ассоциируются со звездным небом, а серебро отсылает к корпусу космического корабля.

Кольцо Станция Юпитер на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
5 из 10

Особое место в экспозиции у работ победителей конкурсов ювелирного искусства "Россия. XXI век" разных лет.

Один из самых футуристических и в то же время авангардных предметов — кольцо "Станция "Юпитер" мастера Виктора Коренного.

Ювелир фантазирует на тему вечной мечты человека о космосе.

Переливающиеся аметисты и хризолиты ассоциируются со звездным небом, а серебро отсылает к корпусу космического корабля.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Современные мастера вдохновляются и древними сказаниями.

Кабинетную композицию "Инстинкт" Муса Альмов выполнил по мотивам истории, рассказанной ему в детстве дедушкой. Она о стае волков, которая отбила табун кобылиц. Тогда вожак выскочил наперерез волкам, повел стаю в сторону утеса и прыгнул со скалы, увлекая за собой лошадей.

"Мораль в том, что лучше погибнуть свободным, чем в пасти волков, ведь самое ценное — это свобода", — поясняет автор.

Кабинетная композиция Инстинкт на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
6 из 10

Современные мастера вдохновляются и древними сказаниями.

Кабинетную композицию "Инстинкт" Муса Альмов выполнил по мотивам истории, рассказанной ему в детстве дедушкой. Она о стае волков, которая отбила табун кобылиц. Тогда вожак выскочил наперерез волкам, повел стаю в сторону утеса и прыгнул со скалы, увлекая за собой лошадей.

"Мораль в том, что лучше погибнуть свободным, чем в пасти волков, ведь самое ценное — это свобода", — поясняет автор.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Завораживают произведения, созданные в наше время по эскизам легендарной фирмы Карла Фаберже.

Как замечает Вероника Волдаева, эти изделия заметно отличаются от предшественников.

Ведь за десятилетия изменились техника огранки и стиль работы.

"Это старинные рисунки, воплощенные в современных технологиях и материалах: камни идеальной огранки и высокой чистоты", — поясняет куратор.

Корчик фирмыФаберже на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
7 из 10

Завораживают произведения, созданные в наше время по эскизам легендарной фирмы Карла Фаберже.

Как замечает Вероника Волдаева, эти изделия заметно отличаются от предшественников.

Ведь за десятилетия изменились техника огранки и стиль работы.

"Это старинные рисунки, воплощенные в современных технологиях и материалах: камни идеальной огранки и высокой чистоты", — поясняет куратор.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Ярко выделяется уникальное фиолетовое яйцо из пурпурного фианита, ограненного Виктором Тузлуковым, под названием "Час, или Капля вечности". Оно продолжает традицию пасхальных яиц Фаберже, и его создание приурочено к 175-летию ювелира.

"У камня 3600 граней, как в часе — 3600 секунд. Название работы отсылает к ценности каждого часа, ведь из них складывается вечность", — говорит Волдаева.

Этот камень считают самым многогранным в мире.

Посетители на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
8 из 10

Ярко выделяется уникальное фиолетовое яйцо из пурпурного фианита, ограненного Виктором Тузлуковым, под названием "Час, или Капля вечности". Оно продолжает традицию пасхальных яиц Фаберже, и его создание приурочено к 175-летию ювелира.

"У камня 3600 граней, как в часе — 3600 секунд. Название работы отсылает к ценности каждого часа, ведь из них складывается вечность", — говорит Волдаева.

Этот камень считают самым многогранным в мире.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Серия "Закат империи" с древнеегипетскими мотивами создана Сергеем Изместьевым.

В центре золотых украшений редкие и крупные (в кольце 18 каратов, в серьгах — по 12) камни — султаниты (турецкий диаспор). Они обладают удивительным эффектом: в дневном свете — зеленоватые, в вечернем — розоватые.

"Основная сложность здесь в сверхидеальной подгонке камней", — рассказывает Изместьев о технике работы.

Комплект ювелирных украшений Закат империи на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
9 из 10

Серия "Закат империи" с древнеегипетскими мотивами создана Сергеем Изместьевым.

В центре золотых украшений редкие и крупные (в кольце 18 каратов, в серьгах — по 12) камни — султаниты (турецкий диаспор). Они обладают удивительным эффектом: в дневном свете — зеленоватые, в вечернем — розоватые.

"Основная сложность здесь в сверхидеальной подгонке камней", — рассказывает Изместьев о технике работы.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Уникальность выставки и в том, что конкурсные работы выполнены в единственном экземпляре, а старинные исторические экспонаты показаны впервые.

Их стоимость назвать невозможно. Как поясняет куратор, ценность материалов — это одно, но совсем другое — мастерство автора.

В дни работы выставки запланированы встречи с ювелирами, которые расскажут о секретах своего искусства.

Проект в Новом выставочном зале ГИМ будет открыт до 16 апреля

Фрагмент ожерелья из комплекта Ассирия на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве
10 из 10

Уникальность выставки и в том, что конкурсные работы выполнены в единственном экземпляре, а старинные исторические экспонаты показаны впервые.

Их стоимость назвать невозможно. Как поясняет куратор, ценность материалов — это одно, но совсем другое — мастерство автора.

В дни работы выставки запланированы встречи с ювелирами, которые расскажут о секретах своего искусства.

Проект в Новом выставочном зале ГИМ будет открыт до 16 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов
 
КультураИсторический музейФабержеКарл ФабержеГохран РФ
 
 
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