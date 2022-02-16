"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее
Гохран ведет историю от так называемой Царской рентерии — специального помещения, где хранились сокровища страны.
Организацию учредил Петр I в декабре 1719-го. Получить ценности можно было только по именному приказу императора.
А находились они, как в сказке, за тремя замками, доступ к которым был у трех приближенных царя, у каждого — собственный ключ.
Гохран ведет историю от так называемой Царской рентерии — специального помещения, где хранились сокровища страны.
Организацию учредил Петр I в декабре 1719-го. Получить ценности можно было только по именному приказу императора.
А находились они, как в сказке, за тремя замками, доступ к которым был у трех приближенных царя, у каждого — собственный ключ.
После смерти Петра I до конца XVIII века Россией правили почти одни женщины. Поэтому императорская сокровищница пополнялась все новыми изделиями из золота, серебра и других драгоценных материалов.
Особое внимание уделяли украшениям: в то время они пользовались невероятной популярностью. Ювелиры соревновались в оригинальности и мастерстве обработки материалов.
После смерти Петра I до конца XVIII века Россией правили почти одни женщины. Поэтому императорская сокровищница пополнялась все новыми изделиями из золота, серебра и других драгоценных материалов.
Особое внимание уделяли украшениям: в то время они пользовались невероятной популярностью. Ювелиры соревновались в оригинальности и мастерстве обработки материалов.
Один из самых древних экспонатов — кувшин фирмы Сазикова, старейшей ювелирной компании России. Основанная в 1796-м, она выполняла множество придворных заказов.
Интересно, что ее владельцы происходили из государственных крестьян.
"Кувшин изготовлен полностью вручную, это заказная работа, подарок шотландскому агроному за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи", — рассказывает куратор Вероника Волдаева.
На сосуде — медальон с одним из первых изображений в серебре храма Христа Спасителя.
Один из самых древних экспонатов — кувшин фирмы Сазикова, старейшей ювелирной компании России. Основанная в 1796-м, она выполняла множество придворных заказов.
Интересно, что ее владельцы происходили из государственных крестьян.
"Кувшин изготовлен полностью вручную, это заказная работа, подарок шотландскому агроному за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи", — рассказывает куратор Вероника Волдаева.
На сосуде — медальон с одним из первых изображений в серебре храма Христа Спасителя.
На выставке древние традиции встречаются с современностью во всех смыслах. Например, частью проекта стали уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы.
Они представляют собой точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые никогда не покидают территорию Московского Кремля.
На выставке древние традиции встречаются с современностью во всех смыслах. Например, частью проекта стали уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы.
Они представляют собой точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые никогда не покидают территорию Московского Кремля.
Особое место в экспозиции у работ победителей конкурсов ювелирного искусства "Россия. XXI век" разных лет.
Один из самых футуристических и в то же время авангардных предметов — кольцо "Станция "Юпитер" мастера Виктора Коренного.
Ювелир фантазирует на тему вечной мечты человека о космосе.
Переливающиеся аметисты и хризолиты ассоциируются со звездным небом, а серебро отсылает к корпусу космического корабля.
Особое место в экспозиции у работ победителей конкурсов ювелирного искусства "Россия. XXI век" разных лет.
Один из самых футуристических и в то же время авангардных предметов — кольцо "Станция "Юпитер" мастера Виктора Коренного.
Ювелир фантазирует на тему вечной мечты человека о космосе.
Переливающиеся аметисты и хризолиты ассоциируются со звездным небом, а серебро отсылает к корпусу космического корабля.
Современные мастера вдохновляются и древними сказаниями.
Кабинетную композицию "Инстинкт" Муса Альмов выполнил по мотивам истории, рассказанной ему в детстве дедушкой. Она о стае волков, которая отбила табун кобылиц. Тогда вожак выскочил наперерез волкам, повел стаю в сторону утеса и прыгнул со скалы, увлекая за собой лошадей.
"Мораль в том, что лучше погибнуть свободным, чем в пасти волков, ведь самое ценное — это свобода", — поясняет автор.
Современные мастера вдохновляются и древними сказаниями.
Кабинетную композицию "Инстинкт" Муса Альмов выполнил по мотивам истории, рассказанной ему в детстве дедушкой. Она о стае волков, которая отбила табун кобылиц. Тогда вожак выскочил наперерез волкам, повел стаю в сторону утеса и прыгнул со скалы, увлекая за собой лошадей.
"Мораль в том, что лучше погибнуть свободным, чем в пасти волков, ведь самое ценное — это свобода", — поясняет автор.
Завораживают произведения, созданные в наше время по эскизам легендарной фирмы Карла Фаберже.
Как замечает Вероника Волдаева, эти изделия заметно отличаются от предшественников.
Ведь за десятилетия изменились техника огранки и стиль работы.
"Это старинные рисунки, воплощенные в современных технологиях и материалах: камни идеальной огранки и высокой чистоты", — поясняет куратор.
Завораживают произведения, созданные в наше время по эскизам легендарной фирмы Карла Фаберже.
Как замечает Вероника Волдаева, эти изделия заметно отличаются от предшественников.
Ведь за десятилетия изменились техника огранки и стиль работы.
"Это старинные рисунки, воплощенные в современных технологиях и материалах: камни идеальной огранки и высокой чистоты", — поясняет куратор.
Ярко выделяется уникальное фиолетовое яйцо из пурпурного фианита, ограненного Виктором Тузлуковым, под названием "Час, или Капля вечности". Оно продолжает традицию пасхальных яиц Фаберже, и его создание приурочено к 175-летию ювелира.
"У камня 3600 граней, как в часе — 3600 секунд. Название работы отсылает к ценности каждого часа, ведь из них складывается вечность", — говорит Волдаева.
Этот камень считают самым многогранным в мире.
Ярко выделяется уникальное фиолетовое яйцо из пурпурного фианита, ограненного Виктором Тузлуковым, под названием "Час, или Капля вечности". Оно продолжает традицию пасхальных яиц Фаберже, и его создание приурочено к 175-летию ювелира.
"У камня 3600 граней, как в часе — 3600 секунд. Название работы отсылает к ценности каждого часа, ведь из них складывается вечность", — говорит Волдаева.
Этот камень считают самым многогранным в мире.
Серия "Закат империи" с древнеегипетскими мотивами создана Сергеем Изместьевым.
В центре золотых украшений редкие и крупные (в кольце 18 каратов, в серьгах — по 12) камни — султаниты (турецкий диаспор). Они обладают удивительным эффектом: в дневном свете — зеленоватые, в вечернем — розоватые.
"Основная сложность здесь в сверхидеальной подгонке камней", — рассказывает Изместьев о технике работы.
Серия "Закат империи" с древнеегипетскими мотивами создана Сергеем Изместьевым.
В центре золотых украшений редкие и крупные (в кольце 18 каратов, в серьгах — по 12) камни — султаниты (турецкий диаспор). Они обладают удивительным эффектом: в дневном свете — зеленоватые, в вечернем — розоватые.
"Основная сложность здесь в сверхидеальной подгонке камней", — рассказывает Изместьев о технике работы.
Уникальность выставки и в том, что конкурсные работы выполнены в единственном экземпляре, а старинные исторические экспонаты показаны впервые.
Их стоимость назвать невозможно. Как поясняет куратор, ценность материалов — это одно, но совсем другое — мастерство автора.
В дни работы выставки запланированы встречи с ювелирами, которые расскажут о секретах своего искусства.
Проект в Новом выставочном зале ГИМ будет открыт до 16 апреля
Уникальность выставки и в том, что конкурсные работы выполнены в единственном экземпляре, а старинные исторические экспонаты показаны впервые.
Их стоимость назвать невозможно. Как поясняет куратор, ценность материалов — это одно, но совсем другое — мастерство автора.
В дни работы выставки запланированы встречи с ювелирами, которые расскажут о секретах своего искусства.
Проект в Новом выставочном зале ГИМ будет открыт до 16 апреля