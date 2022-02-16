"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее

После смерти Петра I до конца XVIII века Россией правили почти одни женщины. Поэтому императорская сокровищница пополнялась все новыми изделиями из золота, серебра и других драгоценных материалов.

Особое внимание уделяли украшениям: в то время они пользовались невероятной популярностью. Ювелиры соревновались в оригинальности и мастерстве обработки материалов.