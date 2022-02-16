https://ria.ru/20220216/monitoring-1773057313.html

КМСП выявила более 400 договоров закупок между аффилированными структурами

КМСП выявила более 400 договоров закупок между аффилированными структурами - РИА Новости, 16.02.2022

КМСП выявила более 400 договоров закупок между аффилированными структурами

Корпорация МСП (КМСП) в 2021 году выявила более 400 договоров закупок по 223-ФЗ на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей, заключенных между поставщиками и... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:36

2022-02-16T10:36

2022-02-16T10:36

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в 2021 году выявила более 400 договоров закупок по 223-ФЗ на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей, заключенных между поставщиками и заказчиками с признаками аффилированности, сообщает пресс-служба корпорации.Результаты мониторинга направлены в ФАС, Минфин и Казначейство. Также по всем случаям КМСП обратится к заказчикам для того, чтобы проанализировать причины и подготовить предложения по устранению, говорится в сообщении."Сегодня самая большая проблема сферы закупок – его теневая сторона. Из-за этого малый и микробизнес, считая, что выиграть и заключить договор по-честному невозможно, не хочет участвовать в закупках. Несмотря на то, что по результатам мониторинга договоров крупнейших заказчиков с малым и средним бизнесом уровень аффилированности сторон можно оценить как низкий, прямая или косвенная связанность между сторонами выявлена у 137 уникальных пар "поставщик- заказчик". Речь идет о 410 договорах на общую сумму 13 миллиардов рублей или 0,3% общего объема закупок", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении уточняется, что в общем объеме заключенных договоров закупок прямая связь через владение долей в уставном капитале выявлена в 49 парах поставщиков и заказчиков. Договоры с этим признаком аффилированности заключены на оказание таких услуг, как передача во временное владение и пользование движимого имущества, аренда оборудования, услуги по ремонту и обслуживанию автотехники и т. д.У 36 пар Корпорация МСП обнаружила аффилированность поставщиков с органами управления заказчиков. С таким признаком договоры заключались на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, поставку моторных масел, субаренду транспорта и другие.Еще у 11 пар отмечается принадлежность к одной группе лиц. Такие договоры заключались на аренду нежилых помещений без права последующего выкупа, купле-продаже имущества, поставке оборудования и т.д.У 48 пар прослеживаются признаки косвенной аффилированности, в том числе через общие номера телефонов и адреса. Такие пары заключали договоры в рамках исполнения государственных контрактов, а также на услуги по технической поддержке программного обеспечения, проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей, на поставку запасных частей.

https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html

https://ria.ru/20220207/platforma-1771111423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корпорация мсп, россия