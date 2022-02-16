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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/mongoliya-1773058103.html
Монголия открыла границы для иностранных туристов
Монголия открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 16.02.2022
Монголия открыла границы для иностранных туристов
Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:51
2022-02-16T13:51
туризм
монголия
улан-батор
аэрофлот
авиасообщение
туристы
вакцинация
туризм
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.Попасть в Монголию сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, уточнили в дипмиссии."Монгольская авиакомпания МИАТ каждую субботу совершает полет из Улан-Батора в Москву и обратно. "Аэрофлот" тоже в неделю один раз. Поездов пока нет", — сказали в посольстве. Также открыт въезд для автомобилей.Накануне премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране вакцинировано уже 92 процента взрослого населения. Третью дозу получили 52 процента целевой группы. Это позволило правительству принять постановление об отмене режима повышенной готовности и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый". "Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был привит, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", — цитирует Оюун-Эрдэнэ агентство МОНЦАМЭ.
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монголия, улан-батор, аэрофлот, авиасообщение, туристы, вакцинация, туризм, новости - туризм
13:51 16.02.2022
 
Монголия открыла границы для иностранных туристов

Монголия открыла въезд для иностранцев благодаря улучшению эпидемиологической обстановки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в буддийском комплексе Их Бурхант в провинции Дорнод в Монголии
Люди в буддийском комплексе Их Бурхант в провинции Дорнод в Монголии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.
Попасть в Монголию сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, уточнили в дипмиссии.
"Монгольская авиакомпания МИАТ каждую субботу совершает полет из Улан-Батора в Москву и обратно. "Аэрофлот" тоже в неделю один раз. Поездов пока нет", — сказали в посольстве. Также открыт въезд для автомобилей.
Накануне премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране вакцинировано уже 92 процента взрослого населения. Третью дозу получили 52 процента целевой группы. Это позволило правительству принять постановление об отмене режима повышенной готовности и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый".
"Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был привит, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", — цитирует Оюун-Эрдэнэ агентство МОНЦАМЭ.
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