https://ria.ru/20220216/mongoliya-1773058103.html

Монголия открыла границы для иностранных туристов

Монголия открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 16.02.2022

Монголия открыла границы для иностранных туристов

Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:51

2022-02-16T13:51

2022-02-16T13:51

туризм

монголия

улан-батор

аэрофлот

авиасообщение

туристы

вакцинация

туризм

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.Попасть в Монголию сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, уточнили в дипмиссии."Монгольская авиакомпания МИАТ каждую субботу совершает полет из Улан-Батора в Москву и обратно. "Аэрофлот" тоже в неделю один раз. Поездов пока нет", — сказали в посольстве. Также открыт въезд для автомобилей.Накануне премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране вакцинировано уже 92 процента взрослого населения. Третью дозу получили 52 процента целевой группы. Это позволило правительству принять постановление об отмене режима повышенной готовности и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый". "Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был привит, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", — цитирует Оюун-Эрдэнэ агентство МОНЦАМЭ.

https://ria.ru/20220216/puteshestvie-1773027753.html

монголия

улан-батор

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монголия, улан-батор, аэрофлот, авиасообщение, туристы, вакцинация, туризм, новости - туризм