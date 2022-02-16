https://ria.ru/20220216/mongoliya-1773058103.html
Монголия открыла границы для иностранных туристов
Монголия открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 16.02.2022
Монголия открыла границы для иностранных туристов
Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:51
2022-02-16T13:51
2022-02-16T13:51
туризм
монголия
улан-батор
аэрофлот
авиасообщение
туристы
вакцинация
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/65/1557736551_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_8276cc9ac5d8f4a5be45d73b75704062.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.Попасть в Монголию сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, уточнили в дипмиссии."Монгольская авиакомпания МИАТ каждую субботу совершает полет из Улан-Батора в Москву и обратно. "Аэрофлот" тоже в неделю один раз. Поездов пока нет", — сказали в посольстве. Также открыт въезд для автомобилей.Накануне премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране вакцинировано уже 92 процента взрослого населения. Третью дозу получили 52 процента целевой группы. Это позволило правительству принять постановление об отмене режима повышенной готовности и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый". "Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был привит, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", — цитирует Оюун-Эрдэнэ агентство МОНЦАМЭ.
https://ria.ru/20220216/puteshestvie-1773027753.html
монголия
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/65/1557736551_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_91538df2f9d62449da909b8064200734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, улан-батор, аэрофлот, авиасообщение, туристы, вакцинация, туризм, новости - туризм
Монголия открыла границы для иностранных туристов
Монголия открыла въезд для иностранцев благодаря улучшению эпидемиологической обстановки
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Монголия отменила запрет на въезд в государство иностранцев, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.
Попасть в Монголию сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, уточнили в дипмиссии.
"Монгольская авиакомпания МИАТ каждую субботу совершает полет из Улан-Батора в Москву и обратно. "Аэрофлот" тоже в неделю один раз. Поездов пока нет", — сказали в посольстве. Также открыт въезд для автомобилей.
Накануне премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что в стране вакцинировано уже 92 процента взрослого населения. Третью дозу получили 52 процента целевой группы. Это позволило правительству принять постановление об отмене режима повышенной готовности и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый".
"Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был привит, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", — цитирует Оюун-Эрдэнэ агентство МОНЦАМЭ.