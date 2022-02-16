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Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях - РИА Новости, 16.02.2022
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях
Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что его не будет в соцсетях, потому что он работает в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:37
2022-02-16T08:37
2022-02-16T08:37
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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что его не будет в соцсетях, потому что он работает в интересах обычных людей и старается не отвлекаться от этого."Я не отвлекаюсь. Вот почему вы никогда не увидите меня в социальных сетях, потому что моя задача – среднестатистический житель ЦАР. Я иду на поле ради земледельца, я его слушаю, вот что меня интересует. В остальном же – мне нужны люди, которые верят, что мы можем изменить эту страну", - сказал премьер.О назначении Молуа на пост премьера стало известно в начале февраля. Молуа стал премьером, будучи министром экономики и планирования.
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в мире, цар
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях
Новый премьер ЦАР Молуа не ведет соцсетей, так как работает для обычных людей