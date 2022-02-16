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Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях - РИА Новости, 16.02.2022
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях
Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что его не будет в соцсетях, потому что он работает в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:37
2022-02-16T08:37
в мире
цар
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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что его не будет в соцсетях, потому что он работает в интересах обычных людей и старается не отвлекаться от этого."Я не отвлекаюсь. Вот почему вы никогда не увидите меня в социальных сетях, потому что моя задача – среднестатистический житель ЦАР. Я иду на поле ради земледельца, я его слушаю, вот что меня интересует. В остальном же – мне нужны люди, которые верят, что мы можем изменить эту страну", - сказал премьер.О назначении Молуа на пост премьера стало известно в начале февраля. Молуа стал премьером, будучи министром экономики и планирования.
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в мире, цар
08:37 16.02.2022
 
Новый премьер ЦАР рассказал, почему его не будет в соцсетях

Новый премьер ЦАР Молуа не ведет соцсетей, так как работает для обычных людей

© AP Photo / Jerome DelayКонтрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что его не будет в соцсетях, потому что он работает в интересах обычных людей и старается не отвлекаться от этого.
"Я не отвлекаюсь. Вот почему вы никогда не увидите меня в социальных сетях, потому что моя задача – среднестатистический житель ЦАР. Я иду на поле ради земледельца, я его слушаю, вот что меня интересует. В остальном же – мне нужны люди, которые верят, что мы можем изменить эту страну", - сказал премьер.
О назначении Молуа на пост премьера стало известно в начале февраля. Молуа стал премьером, будучи министром экономики и планирования.
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Леон Додону: Россия навела порядок в ЦАР за год, а Запад не мог много лет
 
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